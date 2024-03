¿Carla Giraldo envió pulla a Cristina Hurtado? Dejó polémico mensaje en redes

Desde que comenzó La casa de los famosos, en redes sociales y medios de comunicación nacionales no se ha dejado de hablar del reality, pues las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo, así como también los participantes, han protagonizado una serie de momentos que no han pasado desapercibidos por los televidentes.

Te puede interesar: Tensión en vivo entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo: así reaccionaron en redes

¿Qué pasa con Cristina Hurtado y Carla Giraldo?

Hace unas semanas, se comenzó a rumorar que las presentadoras del reality de convivencia de RCN no tendrían una buena relación laboral. Aunque en pantalla, aparentemente, se veían como buenas amigas, todo parece indicar que no es así.

Con el paso de los días, los televidentes han notado ciertas actitudes de las presentadoras que, según ellos, dejan en evidencia que no “se soportarían”. Esa versión tomó fuerza luego que, en uno de los capítulos de esta semana, ambas protagonizaran un tenso momento cuando estaba a punto de terminar la transmisión del programa.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Al parecer, la enemistad de las presentadoras cada vez es más evidente. Todo ocurrió cuando, aparentemente, a Carla se le olvidó lo que tenía que decir y disimuladamente le pidió ayuda a Cristina, pero la antioqueña no le respondió como ella esperaba: “cuénteme, usted se sabe la tarea”, le respondió Hurtado.

¿Qué piensa Carla Giraldo de la actitud de Cristina Hurtado?

En redes sociales se desató una ola de comentarios al respecto; la mayoría de las opiniones de los televidentes e internautas son defendiendo a la actriz de Me llaman Lolita. “Admiro tu capacidad de aprender y seguir con el show a pesar de la inmadurez de tu compañera”, “Cristina mostró poco profesionalismo al decirle a Carla diga usted, si usted se sabe la tarea”, “lo haces muy bien Carla, no te dejes achicopalar por esa mujer tan odiosa”, “a mí me encanta la elocuencia y espontaneidad de Carla a pesar de ser nueva en esto”, “lo estás haciendo súper bien Carla”.

Luego de varios días de comentarios, Carla Giraldo apareció en su cuenta de Instagram donde publicó una imagen con un contundente mensaje: “SORPRESA. ¿Hicieron la tarea?”.

Te puede interesar: Reconocido presentador de noticias murió a los 32 años: “qué pérdida tan horrible”

Aunque no escribió nada más, los comentarios no se hicieron esperar, afirmando que podría tratarse de una indirecta para su compañera Cristina Hurtado. “Yo no hago tarea, ¡yo hago lo que me da la gana! Amo tu actitud mujer”, “eres la capa de las capas”, “humildad Cristina que también fuiste primípara”, “no cualquiera se le mide a este tipo de formatos y sobre todo al reto de ser un programa en vivo”, “¿indirecta para Cristina?”, “eres muy auténtica”.