¿Captura de Aleska Génesis fue un montaje para promocionar nuevo proyecto?

Aleska Génesis es una modelo reconocida entre el público latinoamericano gracias a la relación que tuvo con Nicky Jam, así como por la polémica que se desató cuando terminaron y se descubrió que la mujer le hacía brujería al cantante de reguetón.

Sin embargo, en días recientes la venezolana se convirtió en noticia tras ser arrestada en un aeropuerto de México, donde tenía una denuncia por el supuesto robo de tres costosos relojes.

Esta fue una de las fotos que se conoció del arresto a Aleska Génesis

¿Arresto de Aleska Génesis fue un montaje?

De acuerdo con la versión entregada por la también figura de redes sociales, quien fue vinculada sentimentalmente con James Rodríguez, sabía que al bajarse del avión sería detenida por la Fiscalía de Ciudad de México. Aun así, viajó para demostrar su inocencia.

En cuanto a la razón de su arribo a ese país, se supo que fue motivado por su participación en La casa de los famosos, reality show al que ingresó este 23 de enero al ser dejada en libertad.

Fue entonces cuando comenzaron a circular una serie de rumores en contra de Aleska Génesis, los cuales la señalaron de inventarse la detención para promocionar este nuevo proyecto. Ante estos comentarios, la modelo respondió tras su entrada al programa de Telemundo.

“Mis hermanas estaban desesperadas y me suplicaron que por favor me quedara, que no tomara ese vuelo, que pensara en ellas, que pensara en mi familia, pero no les hice caso. Les dije que yo iba a enfrentar esa situación, iba a dar mi cara y que, así me metieran presa, yo iba a demostrar mi inocencia porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome como si fuera una delincuente cuando no lo soy”, comentó tras su llegada al programa de Telemundo, desmintiendo dichas versiones.

El pasado amoroso de Aleska Génesis

La relación que la modelo sostuvo con el reguetonero Nicky Jam dio mucho de qué hablar, sobre todo, meses después de su ruptura, teniendo en cuenta que surgió un escándalo en el que la mujer fue señalada de haberle hecho brujería a su ex.

“Los videos de la “bruja” sí son verdad, era un momento de intimidad con mis amigas en donde estábamos echando broma, en donde ellas fueron las que me dijeron ‘mira vamos a hablar con esta señora y vamos a hacerle preguntas’. Yo no soy bruja, pero a veces uno por curiosidad o por echar broma se atreve. Yo sé que cometí un error”, reconoció en entrevista con Telemundo.

Aleska Génesis también tuvo una relación con el empresario venezolano Miguel Mawad, a quien acusó de haberla violentado física y mentalmente. De hecho, hay varios videos que rondan en redes sociales y confirmarían esta tormentosa situación.

Por su parte, Mawad indicó que su exnovia le hizo brujería a Shannon de Lima, ex de James Rodríguez, así como a otros famosos, varios de ellos colombianos, con la intención de conquistarlos. “No solo practicó la brujería conmigo y Nicky Jam, también lo hizo con Maluma, Sebastián Yatra, Ninoska Vásquez, Javier R Borgio, Larry Blag, su mamá y novia, (tengo pruebas de todo). Todo lo que yo he mostrado en mis redes es legítimo y verdadero”, concluyó por medio de un pronunciamiento en redes sociales.