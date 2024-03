¿Cantante tuvo amorío con Nataly Umaña?: “ella me dijo que estaba separada”

El pasado domingo, Alejandro Estrada visitó La casa de los famosos luego de varias semanas de expectativa por el romance de su esposa Nataly Umaña con Melfi.

Inicialmente, el actor aseguró que iba a esperar a que Nataly saliera del reality para que le diera una explicación, sin embargo, con el paso de los días, la relación de su esposa con el panameño fue creciendo hasta el punto que ella ya hablaba como si su matrimonio ya se hubiera terminado.

Finalmente, Alejandro aprovechó su visita a la casa para anunciarle a su esposa que le dejaba el camino libre para que siguiera disfrutando de su relación con Melfi.

¿Nataly Umaña le fue infiel a Alejandro Estrada con un cantante?

Actualmente, ese es uno de los temas más comentados de las redes sociales y medios de comunicación en Colombia, tanto, que hace unas horas, un joven conocido en redes sociales como Marcos Alexandro Di Nunzio, afirmó que, supuestamente, sostuvo un breve amorío con Nataly Umaña.

El joven, quien es un cantante de reguetón italiano, estuvo pendiente de la emisión de La casa de los famosos, y en sus redes sociales puso varias historias, donde le dejó algunos mensajes a Alejandro Estrada: “¡Te demoraste años, parcero. Pero mejor tarde que nunca! No fuiste el único en caer en las mentiras de esa mujer”, aseguró.

De igual manera, el joven también afirma que, supuestamente, tiene pruebas que demostrarían cuándo salió con Nataly, mientras ella todavía estaba casada con el actor y presentador. “Estoy ansioso de ver La Casa de Los Famosos hoy, espero que ese man por fin pueda abrir los ojos, porque si los ojos no los abres tú, un ciego ve mejor que tú. Espero que hoy sea una puntada muy tranquila, porque si veo que algo me molesta y me pone loco, yo ahí sí hablo. Y si hablo yo, agárrense con las dos manos porque si no, va a temblar Colombia”.

Fotografía por: Captura de pantalla

“Tengo el DM bien a fuego hoy. Calma, déjenme ir a dormir y descansar. Mañana contesto sus preguntas, todo lo que quieran. El italianito les va a contar todo con tiempo, dame un momento porque todo pasó de rapidez. Esto no va a acabar así, se los prometo. Les voy a contar todo”, dijo inicialmente.

¿Cómo fue la supuesta relación de Nataly Umaña y Marcos Alexandro?

Recientemente, el joven italiano concedió una entrevista para el programa Lo sé todo, donde reveló que él no sabía quién era ella. “Me acerqué, me presentó y nos conocimos. Vimos que los dos teníamos químicas y fue hasta, ahí. Nos conocimos hablamos un poquito y ella me había dicho que estaba separada que no estaba casada. Intercambiamos números de teléfono y así nos conocemos, esa fue la primera vez que me vi con ella”.

De acuerdo con sus declaraciones, la invitó a salir varias veces: “en ese tiempo tenía un evento y conocí a Kevin Roldán en Cartagena y ella me acompañó a ese evento, ahí parchamos y fue una cita. Tuvimos como dos o tres citas solamente. No tuve muchas citas con ella, pero cuando la conocí en Bogotá ella me había dicho que estaba soltera”.