Cantante de Maná, criticado por desagradable comportamiento en uno de sus conciertos

Fher Olivera, vocalista de Maná, se convirtió en tendencia de redes sociales por una insólita razón y es que, de manera inesperada, se animó a olfatear la ropa interior de una fanática durante un reciente concierto.

Cantante de Maná Fotografía por: JOHAN LOPEZ

Cantante de Maná olfateando ropa interior en concierto

Durante el festival Tecate Pal’ Norte 2024, Fher Olvera, el vocalista de Maná, protagonizó un momento que ha generado diversas reacciones en las redes sociales.

Mientras interpretaban Clavado en un bar, una fan lanzó al escenario un calzón femenino rojo. Fher detuvo la presentación y, con un toque de humor, preguntó al público si podía oler la prenda.

“Momento, momento: miren lo que me cayó. Están chiquitos. Siempre me ha dado una tentación de olerlas. A ver, ¿las olemos o no las olemos? Están sudaditas, eso sí”, preguntó el cantante mexicano a los espectadores.

Ante la respuesta afirmativa del público, el vocalista de Maná procedió a olfatear la prenda, lo que fue capturado en video y rápidamente se volvió tendencia en varias plataformas. Allí, sus fanáticos recordaron que esta no es la primera vez que ocurre con el artista.

Este incidente fue uno de los momentos más comentados del festival, que también incluyó otros eventos memorables y controversiales, como la cancelación de última hora de Kendrick Lamar y el comportamiento de Peso Pluma durante su presentación.

Críticas a vocalista de Maná en redes sociales

Lo viral que se volvió la grabación de Fher Olvera hizo que miles de internautas opinaran al respecto. Y aunque a algunos usuarios les pareció divertido el momento, también hubo quienes lo calificaron de “desagradable”.

“Alguien que por favor me diga cómo puedo borrar esa imagen de mi cabeza”, “después de ver eso cambió totalmente la imagen que tenía de Fher”, “no sé por qué hacen tanto escándalo por algo que muchos otros también han hecho en el escenario” y “él jura que eran de una mujer, pero la verdadera procedencia no está clara ¡Qué asco!”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Por ahora, el vocalista de Maná no ha respondido a los comentarios y burlas, aunque se espera que lo haga en próximos días.