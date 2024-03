Cantante arremete contra Nataly Umaña por negarlo. “Tengo pruebas y testigos”

Nataly Umaña es la reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’, tras conocerse que fue la participante menos votada por los colombianos con el 11.10% de votos.

Su participación en el reality show generó controversia por el efímero romance que sostuvo con el cantante panameño Miguel Melfi, hecho que desencadenó problemas en su matrimonio con el actor Alejandro Estrada, al punto de finalizar su relación de 12 años.

Tras este suceso salieron a la luz otros amoríos que supuestamente habría tenido la actriz de ‘Dejémonos de Vargas’. Uno de ellos, sería con el cantante colombo italiano Marcos Alexandro Di Nuzio, mejor conocido artísticamente como Markiller, quien a través de sus redes sociales, aseguró que en alguna ocasión había salido con la actriz.

“Nos conocimos en Guatapé, Antioquia, lugar donde salimos, también estuvimos en Medellín y Cartagena, pero ella me aseguró que era soltera, lo cierto es que ya estaba casada con Alejandro Estrada. Es una gran actriz, deberían darle un Oscar”, dijo Markiller.

Tras su salida del reality show, Nataly fue invitada al programa ‘Buen día Colombia’, y allí le mostraron el video y las capturas de pantalla, donde el hombre aseguraba que tuvo un amorío con ella. Al cuestionar a la actriz si esto era verdad o lo conocía, ella negó completamente esta afirmación.

“¿Este man quién es? Obvio no. No tengo ni idea de quién es y obviamente se está aprovechando. Así no es, y sí, sí te reto a que muestres imágenes, fotos, lo que tengas, porque ni tenía idea que tú existías. No tenía idea que existía. No, no, no, por ahí no es, y a costa mía no debe ser así”, dijo.

Markiller desmiente a Nataly Umaña

La respuesta de la actriz no le hizo mucha gracia a Markiller e inmediatamente reaccionó a través de sus redes sociales con un contundente mensaje. “Mi amor, ¿cómo estás? Quiero felicitarte por tu actuación en el programa Buen día, Colombia. Aunque los premios de actuación ya se hayan entregado y tú no ganaste, quiero decirte que actuaste muy bien” expresó de manera irónica.

“Quisiera hablar contigo sobre el tema de las imágenes, yo había dicho que no tenía fotos contigo porque recuerdo que me dijiste que no querías. He mencionado esto antes, pero parece que prefieren creerle a una persona que le fue infiel a su esposo de 12 años”.

Por otro lado, aseguró que tenía testigos de lo sucedido. “Tengo testigos, uno de los dueños del lugar donde estábamos, que puede confirmar lo que digo. Está dispuesto a hablar si es necesario. No quiero crear polémica sobre este asunto. Yo no necesito tus seguidores para respaldarme. He participado en realities en Miami y en Italia, e incluso he cantado en los Premios Lo Nuestro hace años. Podría tener muchas mujeres que me apoyen, como tú dices, pero no lo hago así”, expresó.

En otro video publicado en sus redes sociales el artista aseguró que también quería que lo entrevistaran en el programa ‘Buen día Colombia’ para contar su versión “Tú me retaste Natalia, así que acepto el reto, yo tengo un testigo que es dueño de un hotel y una playa muy importante aquí en Colombia que puede confirmar mi versión. En exclusiva para ustedes, a mi familia de ‘Buen día Colombia’, ustedes le dieron la posibilidad a ella, así que invitenme y les muestro las pruebas del testigo que puede confirmar mi versión”, dijo.

Al finalizar, expresó una pulla para la actriz, en donde le recordó que le devolviera una camiseta de él, que en anteriores ocasiones ha usado Alejandro Estrada. “Por favor, devuelvan mi camisa, tiene un valor muy significativo para mí, y le agradecería mucho si pudiera devolvérmela, Alejandro Estrada”, concluyó.

