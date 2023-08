Rauw Alejandro dedicó canción a Rosalía y así se despidió ¿Qué dice la letra?

Bastante se ha comentado sobre la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía, quienes pusieron fin a una relación de tres años. Y aunque los motivos no fueron revelados por ninguno de los protagonistas, en redes sociales se despertó el rumor sobre una infidelidad por parte del puertorriqueño con una modelo colombiana.

Días después esta versión fue desmentida por ambos cantantes. Sin embargo, el reguetonero lo reiteró en Hayami Hana by Raúl, canción que estrenó en la tarde del 10 de agosto y dedicó a su antigua pareja.

El tema, producido por El Zorro y Mr. Naisgai, es la carta de despedida con la que Rauw Alejandro dice adiós a Rosalía, la única mujer que, según él, ha amado en realidad.

Rosalía y Rauw Fotografía por: GettyImages

Puedes leer también: Luisa Fernanda W sorprendió al hablar de Amparo Grisales y sacó a relucir secreto

“Por si acaso nunca volvemos hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esta la hago para cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad (...) Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel”, se escuchan en las primeras líneas de Hayami Hana.

A pesar de que el boricua no dice el nombre de su ex en ninguna parte de la canción, sí entrega varias señales en el resto de la composición, como cuando se refiere a la artista que tiene tatuada en su abdomen.

Te puede interesar: Reconciliación’ de Shakira y Piqué sentó mal en Clara Chía ¿Por qué?

¿Qué más dice la canción de Rauw Alejandro a Rosalía?

El artista también se refirió en su composición a las demás versiones que circulan en medios sobre su ruptura. Además, aseguró que una pareja de celebridades suele tener mucha presión: “Todo se vuelve mas difícil con el tiempo, pero no todas las personas están preparadas para esto. Y no te culpo, la vida que llevamos no es para todo el mundo: la prensa, las redes, presiones de grupo y es que estando lejos es más difícil, es mas fácil juntos”.

“Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar y te voy a extrañar. Sí, aqui no hay no hay nada que ocultar, pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar. Todos saben, todos saben, saben un carajo”, dice otra parte de Hayami Hana, cuyo título no se tiene en claro todavía a qué hace referencia.

Por último, Rauw Alejandro comentó que intentó acercarse a Rosalía luego de haber terminado, pero esto no dio frutos. No obstante, no guarda ningún tipo de rencor porque fue ella quien le regaló sus “mejores días”.

“Mi niña de cristal.... mi barquito de papel, te desarmaste y arreglarte intenté. Aunque lejos te me fuiste, yo me quedé. Ahora no estoy, pero quiero que sepas que tú eres mas fuerte de lo que te crees. Y espero que algún podamos reírnos del pasado, porque aquí no hay rencores y esto no es un reclamo. Los mejores días tu me los has regalado. Hoy te dejo de escribir, no de querer”.