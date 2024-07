Campanita enfrentó a Gaspar en ‘Día a Día’ y le pidió explicaciones por sus críticas

Franck Stiward Luna Valencia, mejor conocido como Campanita, se convirtió en protagonista de una reciente transmisión de Día a Día al confrontar en vivo a Juliana Melissa Gaspar, una de sus antiguas compañeras en el Desafío 2024.

De acuerdo con lo expuesto por el joven vallecaucano, quien incluyó algunas grabaciones como argumento a su declaración, la caldense cuestionó a su espalda el desempeño que tuvo durante las pruebas y advirtió que se excusaba en su estado de ánimo.

“Él tiró la toalla, además dijo que se inscribió porque la mamá le dijo”, se escucha decir a Gaspar en una de las pruebas que mostró Campanita, quien aprovechó para defenderse de aquellas acusaciones.

No te puedes perder: Intento de robo a Luis Alfonso en Copa América por hincha de Colombia quedó captado en video

“¡Todo eso es mentira! Ganábamos en los Boxes y lo otro lo entendió mal y me funó (expuso en redes). No debías decir eso, era un sueño que yo quería y por eso había hecho casting dos veces. Y el tema de mi mamá era porque estaba muy lejos y que me llegara la noticia era difícil, pero ella lo que hizo fue avisarme. La decisión fue mía”, agregó el nuevo presentador de Día a Día.

Por último, Campanita advirtió que nada de lo que pasó afectó la relación amistosa que tiene con Gaspar: “La tengo en mi corazón y ella lo sabe”.

Campanita y Gaspar en ‘Día a Día’. Fotografía por: Instagram Día a Día

Así reaccionó Campanita a la eliminación de Gaspar en el ‘Desafío 2024′

Por medio de un video que compartió en sus redes sociales, Franck Luna lamentó la salida de una nueva integrante de Omega, equipo del que hizo parte durante el tiempo que estuvo en el programa.

“Tengo ansiedad de pensar qué pasará con mi casa Omega. Ya somos tres en competencia y no quiero que Omega baje bandera”, expresó el antiguo concursante del Desafío.

Seguir leyendo: Él es Santiago, el hijo del Tino Asprilla que es médico ¿Quién es su mamá?

Para agregar un toque de humor a su publicación, Campanita se mostró bebiendo una infusión de hierbas, al parecer, para calmar los nervios que le generó la salida de Gaspar.

¿Cuánto ganó Gaspar en el ‘Desafío 2024′?

Al despedirse de la competencia, Juliana el dijo a la presentadora Andrea Serna que se va agradecida con lo vivido en el programa, así como con el dinero que alcanzó a acumular: $17′500.000.

“Se me escapó por un segundo (…) Viví el Desafío con toda la actitud y espero haber dejado huella. No pensaba salir hoy, venía decidida, yo creo que hice la pista de mis sueños, fui la más rápida, quería dejar en alto el nombre de Gaspar, pero no se dio”, comentó Gaspar antes de decir ‘adiós’.