Campanita de ‘Día a Día’ sorprendió a revelar cuánto ganaba como modelo webcam

Tras su paso por el Desafío 2024, Franck Stiward Luna Valencia, mejor conocido como Campanita, se ganó el cariño de cientos de seguidores en redes sociales. Su desempeño físico en el programa de Caracol Televisión, así como su extrovertida forma de ser, hicieron que el bailarín caleño llegara como presentador de Día a Día.

Así fue como Campanita le contó a sus padres su orientación sexual

El exintegrante de Omega estuvo en una reciente entrevista para el programa El klub, de La Kalle, donde habló sobre varios detalles de su vida personal y profesional.

La presentadora Manuela Cardona le preguntó sobre cómo había sido el momento cuando le contó a su familia su orientación sexual. Sobre eso, el presentador de Día a Día reveló que siempre ha tenido el apoyo de ellos.

“Desde pequeño yo sabía que me gustaban los hombres. Cuando mis papás se dieron cuenta me apoyaron mucho. Yo les conté, les comenté que tenía un gusto y lo que hicieron fue aconsejarme, me dijeron que me portara bien. Yo soy de escuchar y de guardar para más adelante”.

De igual manera, el bailarín le respondió a los internautas que lo han criticado por haber llegado a la televisión, pues muchos están en desacuerdo por ser homosexual. “Yo no tengo el control de la televisión, los que tienen el control son los padres de familia, ellos deciden qué es lo que pueden ver sus hijos porque ellos tampoco tienen su control emocional ni mental, no es mi culpa”.

Campanita fue modelo webcam. Esto ganaba

Pocos conocían que el caleño trabajó un tiempo como modelo webcam; sin embargo, él aclaró que no fue por necesidad, sino por gusto. De hecho, durante el tiempo que duró desempeñándose en eso, fue muy bien retribuido económicamente.

“En todo el proceso que he tenido en mi vida, obviamente he conocido a personas que me han servido. El modelo webcam no fue una necesidad porque gracias a Dios con el apoyo de mis padres no me ha faltado nada, pero siento que era algo de experimentar, me fue súper bien, pero dejé ese estilo de vida por el tema de la reputación, porque en ese momento yo estaba súper conocido en el mundo del baile, entonces siento que si se hubiera filtrado alguna foto o algo no adecuado, hubiera tenido muchos problemas emocionales, por eso decidí hacer una pausa y continuar viajando. Facturaba 2.000.000 quincenal, me iba súper bien”, aseguró.