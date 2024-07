Camilo y Evaluna se ‘separan’ a días del nacimiento de Amaranto: “no es fácil”

Camilo y Evaluna han conformado una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Los intérpretes de Plis se han caracterizado, entre otras cosas, por el constante amor que se expresan a través de las redes sociales. De hecho, casi siempre están juntos, algo que ha sido elogiado por algunos de sus seguidores, mientras que otros los han criticado.

¿Qué pasó con Camilo y Evaluna?

Hace unos días, los artistas se volvieron tendencia al revelar la razón por la que siempre se les veía juntos. En las giras de Camilo, Evaluna siempre lo acompaña junto a su hija Índigo.

No obstante, en las últimas horas llamaron la atención de los internautas al contar que se separan, pero para tranquilidad de sus fanáticos, solo será por unos días, ya que Evaluna se encuentra en la última etapa de su segundo embarazo; dentro de poco, dará a luz a Amaranto.

Evaluna está embarazada de su segundo hijo con Camilo, pero el nombre que le pondrán al bebé desató una ola de malos comentarios. Fotografía por: Instagram

“Evaluna está muy embarazadísima, nuestra partera dice que no hay problema de viajar, pero es probable que le pongan problema si la ven muy embarazada”, dijo Camilo, refiriéndose a que él continuará viajando por su gira, pero su esposa no podrá acompañarlo.

Sobre eso, la hija de Ricardo Montaner agregó: “estoy en el límite, en el rango para viajar, lo que pasa es que el embarazo se me ve mucho más”.

¿Por qué Camilo y Evaluna se ‘separaron’?

La razón por la que los artistas deben separarse temporalmente es que, debido al avanzado estado de embarazo de Evaluna, deberá permanecer en reposo. Como han estado acostumbrados a estar siempre juntos, la decisión no ha sido nada fácil para ninguno de los dos.

“Necesito estar en mi casa para esperar a Amaranto, pero también estoy triste y tengo miedo de estar sola en mi casa sin mi esposo esperando que llegue Amaranto”, dijo Evaluna.

Finalmente, Camilo Echeverry resaltó que, aunque está triste por separarse de su esposa y su hija Índigo, es consiente que será por el bien de todos. “Evaluna está muy embarazada y sintió en su corazón que ya era tiempo de irse para la casa a estar tranquila, soltar el ancla. A mí todavía me queda una semana de gira y la verdad que me pone triste no estar con ella. Dos cosas son verdad: su necesidad de irse y mi tristeza de que se vaya”.

Los seguidores de los artistas han comentado: “Tranquila Eva , los planes de Dios son perfectos”, “Ojalá Dios me permita tener una relación tan bonita y un amor tan puro como el de ustedes”, “nos llenan el corazón”.