Camilo y Evaluna mostraron el sencillo cuarto de Índigo: “parece pared de escuela”

Evaluna se encuentra en la recta final de su segundo embarazo. La cantante espera su segundo hijo, fruto de su amor con el artista colombiano Camilo. Los intérpretes de Por primera vez llevan cuatro años de casados y se han caracterizado por ser una de las parejas más estables del mundo del espectáculo.

Son tan unidos que a todo lado van juntos. Incluso, han recibido fuertes críticas en sus redes sociales porque nunca se separan. A todas las giras de Camilo va Evaluna con su hija Índigo. Algunos afirman que su relación es muy “empalagosa”.

Fotografía por: Instagram

Así es por dentro el cuarto de Índigo, primera hija de Camilo y Evaluna

La primogénita de la pareja nació en abril del 2022. Sin embargo, hasta el momento, no la han presentado oficialmente en las redes sociales. Las imágenes que se han conocido del rostro de la niña han sido captadas por fanáticos y paparazzis en la calle o en algún aeropuerto.

Los artistas tienen un canal de YouTube donde publican videovlogs mostrando varios detalles de su vida. Han mostrado algunos de los espacios más íntimos de su hogar.

Recientemente, se viralizó un video donde dejaron en evidencia el cuarto de Índigo, su hija mayor. Los artistas sorprendieron con la “sencillez” del espacio, pues, muchos, quizá, esperaban que fuera más extravagante.

“Qué ‘lindi’. Mira esta cama de niña grande”, le dijo Evaluna a Camilo, mientras le mostraba el espacio. Le tienen una cajonera donde le guardan la ropa a la niña, pero llamó la atención de los internautas pues los colores de la ropa de Índigo son muy neutros.

“La ropita es de colores neutros, nada rosadito”, “esa decoración es de Evaluna”, “como siempre los primeros hijos son los q estrenan todo y el segundo hijo a repasar todo”, “amo la esencia de ellos”, “Indi siempre se roba la atención, aunque no la muestren”, “yo siento que ellos están adaptando mucho a la niña a sus gustos y no a los de la niña”, “yo siento que ellos están adaptando mucho a la niña a sus gustos y no a los de la niña”, “parece pared de escuela”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en redes, luego de ver el sencillo cuarto de la niña.

Se desconoce si ese será el mismo cuarto que Índigo compartirá con su hermanito Amaranto. Lo que sí confirmó Camilo es que, junto a su cama matrimonial tienen una más pequeña, tipo colecho, que les ayudará a tener a Amaranto junto a ellos.