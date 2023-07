Camilo y Evaluna Montaner mostraron el rostro de Índigo, antes de conocer a Messi

Hace casi año y medio nació Índigo, hija de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, quien fue recibida con mucho amor en su hogar y ha gozado de las mejores comodidades.

Y aunque los artistas manifestaron hace tiempo que no mostrarían al público la cara de la bebé, todo indica que cambiaron de opinión y ahora poco les importa exponer a la menor.

Muestra de lo anterior es que, en horas recientes, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner mostraron por primera vez el rostro de Índigo.

Fotografía por: Instagram Camilo

Lo hicieron mientras caminaban de camino al DRV PNK Stadium, donde Lionel Messi realizó su presentación ante la hinchada del Inter de Miami, equipo en el que jugará de ahora en adelante.

Al lugar llegaron el colombiano, la venezolana y su hija, en medio de un fuerte esquema de seguridad. No obstante, sorprendió que en esta ocasión los padres no cubrieron la cara de su bebé y la dejaron al descubierto para que los camarógrafos le captaran.

Las reacciones de quienes siguen a la pareja no se hicieron esperar y fueron miles de comentarios los que recibieron gracias a las imágenes.

“Yo sabía que era una bebé hermosa y no me equivoqué”, “tanto protocolo con que no le iban a mostrar la cara y aguantaron poquito”, “tarde o temprano debían mostrar a Índigo” y “se parece mucho a la mamá”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron a Camilo Echeverry y Evaluna Montaner.

Así fue el encuentro entre Camilo y Evaluna con Messi

Luego de mostrarle al público la cara de Índigo, el cantante colombiano conoció al astro argentino del fútbol y cantó en medio de su presentación.

Su felicidad la hizo manifiesta a través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, en la cual compartió varias fotografías que dejan entrever la felicidad y emoción que sintió en aquel momento. Además, en una de las instantáneas posó junto a David Beckham.

“Hoy tuve la fortuna de acompañar a un ser humano increíble y al mejor jugador de la historia, Lionel Messi. En su llegada al Inter Miami, mientras todo el mundo lo homenajeaba, él estaba con su maravillosa esposa Antonela Roccuzzo, viendo a sus hijos jugar a la pelota al frente de miles de personas. No podemos decir que no estamos felices de tenerlos cerca, ¿verdad, Evaluna?”, escribió.

Lionel Messi no respondió directamente al trino de Echeverry, pero sí publicó un emotivo mensaje de lo que vivió en este día: “Quiero darles las gracias a todos por lo de ayer. La lluvia hizo que fuera diferente a como estaba planeado, pero así y todo fue hermoso. Gracias a todos los que vinieron, muchas gracias por todo el cariño y también a los artistas que estuvieron y, a pesar de las condiciones, cantaron espectacular.”