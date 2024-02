Camilo y Evaluna confesaron: “se dañó este matrimonio”, ¿qué pasó?

En el mundo del entretenimiento se ha hablado mucho de la relación de Camilo y Evaluna. La pareja se casó el 8 de febrero del 2020 y desde entones los artistas no han dejado de ser noticia en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales.

La hija de Ricardo Montaner y el cantante colombiano se han destacado por ser una de las parejas más sólidas de la farándula. Incluso, muchos de sus seguidores e internautas de las redes los han criticado por, según ellos, ser tan “empalagosos” en su relación.

En sus cuentas de Instagram, los cantantes han demostrado estar muy enamorados, ser muy unidos y tener muchos planes juntos. La llegada de su hija Índigo, el 9 de abril del 2022, cambió por completo sus vidas.

¿Qué pasó con Camilo y Evaluna?

El pasado miércoles se celebró el Día de San Valentín en varios países del mundo y Camilo Echeverry y Evaluna Montaner no dudaron en celebrar esa fecha tan especial para los enamorados.

Los artistas participaron en una dinámica de la revista GQ de España, y allí dejaron ver, de manera divertida, cómo es su relación y la química que tuvieron desde que se conocieron.

Entre bromas, los intérpretes de Plis, tema que estrenaron recientemente, contaron un poco sobre su relación y sus personalidades. Una de las primeras preguntas que les hicieron fue sobre los tatuajes de Camilo. Sobre eso, Evaluna contestó: “Puedo tardarme años ahorita mismo pensando en cada uno. ¡No marisco... qué, ¿40?!”. Camilo confirmó que tiene 50, es decir que su esposa falló en sus cálculos. “Pero tampoco estuve tan mal”, refutó Evaluna. “Por 10 tatuajes. Te equivocaste, regálame una que te equivoques, tú me conoces a mí más que yo mismo”, puntualizó Camilo.

Otra de las preguntas que le hicieron a la menor de la familia Montaner, fue sobre el primer empleo del colombiano; sin embargo, volvió a fallar en su respuesta afirmando que fue vendedor, por lo que Echeverry afirmó: “no me conoces, no me amas, no nada de mí, somos una mentira, entonces”.

¿Se dañó el matrimonio de Camilo Y Evaluna?

Evaluna quiso seguir intentando tener una respuesta positiva sobre qué tanto conoce a su esposo. Cuando Camilo le preguntó sobre cuál era su objeto favorito de la casa, ella aseguró que se trataba de la máquina de café, pero nuevamente falló.

Su esposo intentó darle una nueva oportunidad, pero la cantante no pudo dar una respuesta certera. “No, ¡uuuuuuuy se dañó este matrimonio!”, refutó el intérprete de Índigo. Al final, Camilo agregó: “Yo me río contigo Evaluna, 24/7, contigo, de mí, de ti, de nosotros”.