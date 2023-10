Camilo vivió divertido momento por no pronunciar bien el inglés

Camilo es uno de los artistas colombianos que más reconocimiento ha ganado internacionalmente gracias a su música. El intérprete de Vida de rico, casado con Evaluna Montaner desde el 2020, se dio a conocer cuando era apenas un niño, gracias a su participación en El Factor Xs programa de talentos musicales del Canal RCN, que ganó en el 2007. Para aquel entonces, Echeverry, de 13 años, conquistó al panel de jurados conformado por Marbelle, José Gaviria y Wilfrido Vargas.

El músico suele compartir varios momentos de su vida personal en sus redes sociales, y recientemente habló de un episodio que le sucedió en un aeropuerto. El cantante relató que llevaba a su hija Índigo en brazos y se encontró con una mujer que llevaba a su bebé de la misma manera. La barrera del idioma le impidió al artista entablar una conversación fluida.

A partir de ahora mi hija se llama Miley

¿Qué le pasó Camilo por no pronunciar bien el inglés?

“Estoy yo con Indi y le digo a Indi, ‘saluda’”, contó el colombiano. Su hija, atendiendo sus palabras, levantó su mano para saludar al bebé que llevaba la mujer en brazos. El bebé se rió, por lo que Camilo decidió hablar con la mujer para mencionar la reacción, pues ella no se había dado cuenta de la interacción entre los dos bebés.

“Yo, en mi fabuloso inglés, le digo ‘she is smiling’ (ella está sonriendo)”, relató el músico. La mujer no entendió lo que él le quiso decir y, por el contrario, entendió que Camilo le había dicho: “She is Miley”. Según el paisa, ella, pensó que le estaba diciendo el nombre de su hija, por lo que dijo: “hey, Miley, this is Jacob (Hola, Miley, él es Jacob)”.

Camilo, avergonzado, siguió la conversación, en lugar de aclarar que su hija no tiene ese nombre. “¿Qué más voy a hacer? Seguir la vaina (...) y le digo a Índigo, ‘Say ‘hi’, Miley’ (Dile ‘hola’, Miley)”, dijo Echeverry entre risas.