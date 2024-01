¿Camilo se quitará el bigote para empezar el 2024? Esto contestó

Camilo es uno de los artistas más relevantes de Colombia ante la industria musical internacional. El artista, que recientemente estuvo en Montería, la tierra donde creció, es uno de los compositores más populares de la actualidad, de hecho, en Sevilla, España, en donde se desarrolló la más reciente edición de los premios Grammy Latinos, se llevó el premio de la categoría Mejor Video Musical Versión Larga, uno de los más importantes de la noche.

En Navidad y Año Nuevo, el paisa de 29 años se tomó unos días de descanso en Miami, en compañía de su familia, y publicó varias fotografías y videos de los divertidos momentos que pasó.

¿Camilo se va a quitar el bigote?

El padre de Índigo aprovechó estas imágenes para revelar que hará con su característico bigote. A través de un video, subido a las historias de su cuenta de Instagram, el creador de temas como Vida de rico y Por primera vez mencionó que llevará ese rasgo característico de su apariencia durante mucho tiempo más.

En el video se le veía afeitándose, mientras hablaba de los rituales más populares de fin de año. “Para los que creen que me estoy quitando el bigote, sigan soñando, no me lo voy a quitar”, mencionó.

Así reacciona Índigo con el bigote de Camilo, su papá

El bigote de Camilo es su sello personal, y aunque lo han criticado, siempre argumenta que se siente muy cómodo al usarlo. En noviembre del 2023, el músico contó, en una entrevista con El Hormiguero, la divertida experiencia que vivió con su hija Índigo, y su ‘mostacho’.

“Mira que vaina tan curiosa (...) No sé, ella como que el bigote lo dio por sentado, ella no está pensando: ‘¿mi mamá por qué tiene cejas?’, no, están ahí desde que ella nació, da igual. Entonces yo, como lo he tenido siempre, desde que ella nació, pues nunca ha sido como gran cosa. Anoche, por primera vez, cuando llegué de una cena en la que estaba, la agarré, la puse en la camita, para conversar (...) ella, en un momento, como que entró en conciencia y me agarró de los dos bigotes y empezó a halarme. Claro, yo empecé a hacerle una voz toda rara para que ella se asustara y ella se podía descoser de la carcajada. Lo descubrió anoche”.