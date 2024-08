Camilo reveló el aterrador motivo por el que le tiene miedo al agua: “¿y ahora?”

Evaluna y Camilo conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Además de ser esposos, los intérpretes de Índigo trabajan juntos. A las giras del colombiano siempre lo acompaña Evaluna, incluso han sido fuertemente criticados por supuestamente “ser muy empalagosos”.

El pasado 1 de agosto, los artistas le dieron la bienvenida a Amaranto, su segunda hija y en sus redes sociales han demostrado estar muy felices con sus dos niñas. En abril del 2022 se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Índigo.

Camilo, Evaluna Fotografía por: YouTube Camilo y Evaluna

¿Por qué Camilo le tiene miedo al agua?

En el más reciente video que publicaron en su canal de YouTube, los artistas sorprendieron con una particular revelación. El cantante colombiano contó que le tiene miedo al agua y a todos los fenómenos naturales que involucren el preciado líquido como la lluvia, los tsunamis, entre otros.

“El nuevo miedo de Camilo lo descubrimos una noche en nuestra luna de miel en la Polinesia Francesa. Empezó a llover y a llover, más fuerte y más fuerte y cuando se dio cuenta que estábamos solo los dos, sin sus papás, sin mis papás, eso fue...” dijo Evaluna.

Enseguida, agregó: “estábamos viviendo el comienzo de nuestro futuro, del resto de nuestra vida, donde nosotros dos íbamos a empezar a ser nuestra propia fuente, de nuestra propia seguridad. Cuando me di cuenta de eso dije ‘¿y ahora? ¿y si la tormenta se pone peor? ¿y si pasa algo? ¿y si soy yo la persona responsable?’”.

Sobre los motivos que lo llevaron a adquirir ese miedo, Camilo señaló que, posiblemente, se dio porque hace un tiempo estuvo a punto de ahogarse. “¿De dónde viene este miedo? No sé, pero por ejemplo puedo pensar que yo, hace como 15 años, estaba en el mar con Juli, una amiga y casi nos ahogamos. Estábamos nadando, nos arrastró una corriente y casi nos ahogamos literal. ¿Por qué se despierta ese miedo en este momento que soy adulto y no cuando era un niño chiquito? No sé”.

Finalmente recordó que cuando era un niño sí le gustaba la lluvia; de hecho, era uno de sus planes preferido escuchar el sonido. “Cuando estaba chiquito amaba meterme en la cama de mis papás, debajo de las cobijas, y ver llover. Y la casa se iluminaba de blanco cada vez que había un rayo y yo me metía en la cobija y era feliz, me encantaba”.