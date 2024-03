Camilo no aguantó y respondió a críticas por el nombre de su hijo con Evaluna

Hace unas semanas, la noticia que causó revuelo en redes sociales y medios de comunicación fue el anuncio del embarazo de Evaluna. La hija de Ricardo Montaner confirmó que está en la dulce espera de su segundo hijo con Camilo.

Te puede interesar: Camilo y Evaluna son criticados por pintarle las uñas a Índigo: así le quedaron

“No piensan en el bebé”. Se armó toda una polémica por los zapatos que Evaluna utilizó en su presentación en los ‘Premios lo nuestro’. Los que Camilo usó en la alfombra roja no se quedaron atrás. Fotografía por: Instagram

Desde que están juntos, los intérpretes de Plis han recibido múltiples críticas en sus redes por su relación. Para muchos de los internautas, los artistas son “muy empalagosos”. De igual manera, han criticado la forma en la que llevan su matrimonio, incluso, los han atacado por la crianza de su hija Índigo, a quien, hasta el momento, no han presentado oficialmente en redes sociales. Las imágenes que se han conocido de la niña han sido captadas por paparazzis.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué pasó con Camilo?

El video con el que anunciaron que se convertirán en padres una vez más, obtuvo cientos de reacciones. La mayoría fueron halagándolos, especialmente por el poema que el artista colombiano le dedicó a su esposa: “Evaluna fértil, madre nunca lista. Caminante descubierta en la marcha. Hija nueva de la calma y asesina de la fan. Dueña de todos los domingos y llamadora de chaparrones y aguaceros... Catadora de bañeras y clavadista volcánica. Pastelera por accidente. Excelente por intencional falta de oficio. Primaverita atravesada. Violadora de calendarios. Anticipadora de navidades y madre del Amaranto y el Índigo”.

Aunque muchos los felicitaron, no faltaron las críticas por el nombre de su hijo, quien se llamará Amaranto. “Escogen unos nombres tan feos”, “nada que ver ese nombre”, “pobre ese niño con ese nombre”, “se lo tiraron con ese nombre”, son algunos de los comentarios que les dejaron en la publicación.

Camilo respondió a críticas

Cansado de tantas críticas, Camilo decidió responderlas durante una entrevista con Molusco TV. “Me he vuelto más blindado a todas esas cosas, leo cada vez menos comentarios (…) Yo ya sabía, vamos a anunciar que estamos esperando a Amaranto y no vamos a leer los comentarios, no los vamos a leer porque la gente nos va a tirar piedras, ¿Por qué se llama Amaranto, por qué no se llama Amaranto o Amaranta? y ¿Por qué va a nacer en la casa y por qué no la llevan a un hospital?, ¿Por qué no le ponen a Evaluna anestesia?”, dijo.

De igual manera, agregó: “Todo el mundo siente que tiene autoridad de meterse en un montón de cosas y todo bien que lo hagan, pero yo necesito cuidar de mi interioridad cuando pasan todas esas cosas, porque las veces en las que yo sí he dejado que esos tomates me peguen en la cara yo he perdido muchos días de paz y eso no te lo devuelve nunca nadie”, aseguró.

Vea también: ¡Un lujo! Yailin celebró el primer año de su hija Cattleya con Teka

¿Por qué el hijo de Camilo y Evaluna se llamará Amaranto?

Aunque el nombre del niño ha sido bastante criticado, el cantante colombiano explicó la razón por la cual, junto con Evaluna, decidió ponerle así. “Amaranto es una planta, es un color como el índigo. Amaranto es una planta que en algunas culturas ancestrales se hablaba de una leyenda de que en un monte había una planta que siempre estaba florecida, pero como nadie podía subir porque era muy alto, nadie cuidaba de ella. Era como siempre florecida, la que nunca marchita, la vida eterna, era la idea del amaranto, me gustó eso, es como aquella planta que requiere de ningún cuidado exterior para estar absolutamente florecida, el color es fantástico, es como si fuera un coral”.