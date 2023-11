Camilo contó cómo reaccionó su hija a su bigote: “Lo descubrió apenas anoche”

Camilo Echeverry es uno de los artistas colombianos más influyentes del medio. Su carrera musical, que empezó en 2007, año en que se convirtió en ganador del Factor Xs, ha sufrido varias transformaciones, pero conserva la línea de sus letras. El intérprete de Por primera vez, que el 3 de noviembre recibió en galardón como Mejor Artista Latino en Los40 Awards Santander 2023, suele ser muy cercano con sus 21,2 millones de seguidores en Instagram, a quienes comparte sus experiencias personales con el fin de divertirlos o entregarles una enseñanza.

Hace algunos días, el músico de 29 años, esposo de Evaluna Montaner y padre de Índigo, estuvo en El hormiguero, donde narró varias experiencias de su carrera profesional y familiar.

Índigo no era consciente del bigote de Camilo Echeverry, su papá

Según relató, la noche antes de conceder la entrevista mencionada, su hija Índigo notó, por primera vez, su particular bigote, uno de sus rasgos característicos. Según comentó, la niña no le había puesto mayor atención, pero en esa ocasión, despertó toda su curiosidad.

“Mira que vaina tan curiosa (...) No sé, ella como que el bigote lo dio por sentado, ella no está pensando: ‘¿mi mamá por qué tiene cejas?’, no, están ahí desde que ella nació, da igual. Entonces yo, como lo he tenido siempre, desde que ella nació, pues nunca ha sido como gran cosa. Anoche, por primera vez, cuando llegué de una cena en la que estaba, la agarré, la puse en la camita, para conversa (...) ella, en un momento, como que entró en conciencia y me agarró de los dos bigotes y empezó a jalarme. Claro, yo empecé a hacerle una voz toda rara para que ella se asustara y ella se podía descoser de la carcajada. Lo descubrió anoche”, relató.

Además de contar la tierna experiencia, reveló que su hija duerme bien y no suele trasnochar con ella. Así mismo, comentó que permite que Índigo explore su entorno con tranquilidad, que aunque, por supuesto, está al pendiente y la cuida mucho, aunque no la sobreprotege.