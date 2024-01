Camila Avella, señorita Colombia, habló de la pérdida de uno de sus ovarios

En el 2023, Camila Avella hizo historia en Miss Universo. La casanareña se convirtió en la primera concursante en participar del evento siendo esposa y madre de familia, características que antes no eran permitidas en las aspirantes a la corona. La nacida en Yopal no ganó, pero hizo parte de las cinco finalistas.

La comunicadora social y periodista, que también se desempeñó como presentadora de El Desafío, se casó en el 2020 con el empresario Nassif Kamle, y es madre de Amelia, que nació el 14 de abril del 2021, y a quien define como su mayor inspiración para hacer parte del certamen.

¿Qué le pasó a Camila Avella?

Recientemente, Avella reveló, en una entrevista con La Red, que tuvo algunos quebrantos de salud que hicieron que perdiera uno de sus ovarios.

Todo ocurrió, según dijo, poco tiempo después de haberse casado. La nacida en Casanare venía con dolores abdominales bajos, sin embargo, nunca le prestó la atención debida a estos síntomas.

“Yo venía con un dolorcito en el ovario, ya, desde hace mucho tiempo, un dolor persistente. Yo soy una mujer que no se queja, yo he sido muy fuerte. Dejé pasar mucho ese dolor. Recién casada dije: ‘bueno ya, este dolor no es normal y quiero revisarme’ y... ¡Oh sorpresa!”, dijo la exreina de belleza, quien mencionó que le habían descubierto un tumor. “Ya era muy grande, era más o menos de 16 centímetros”, detalló.

La conductora de 28 años sintió alivio cuando, tras someterse a exámenes, le dijeron que se trataba de una masa benigna y le recomendaron retirarla, porque con su tamaño, estaba comprometiendo su sistema reproductivo. Le aclararon que primero tenía que solucionar esta novedad en su salud para luego tener hijos.

Camila Avella fue operada de emergencia

Los médicos le advirtieron a Camila que tenía que operarse de urgencia porque, en caso de no hacerlo, el tumor podría estallar y afectar el otro ovario e incluso, el útero. “Al principio no me decían nada, simplemente me operaron de emergencia (...) Solamente quedé con el ovario izquierdo”, recordó la colombiana.

La periodista mencionó que, aunque su ginecóloga le advirtió que quedar embarazada sería un poco más demorado para ella, su proceso fue más rápido de lo que pensaba, pues fue poco después que se enteró que estaba encinta.

Para concluir la entrevista, la exseñorita Colombia aconsejó a las mujeres no seguir su ejemplo y no esperar a que los dolores empeoren para solicitar atención médica.