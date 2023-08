Byron, del ‘Desafío The Box’, se hizo radical cambio de ‘look’: “mejor así”

La temporada del 2023 del Desafío The Box ha dado mucho de qué hablar, pese a que se acabó hace un mes. Los participantes siguen generando contenido en sus redes sociales y compartiendo detalles de sus vidas con sus seguidores.

Desafío The Box Fotografía por: Redes sociales

Tras el final del reality, algunos de ellos se reunieron para compartir y recordar muchas anécdotas que vivieron dentro de la ‘Ciudad de las cajas’, aunque no todos asistieron, en su mayoría, fueron integrantes del equipo Alpha.

Nuevo ‘look’ de Byron, exintegrante de Alpha

Uno de los participantes que más dio de qué hablar dentro de la competencia fue Byron, quien primero estuvo en Beta y luego en Alpha. El Comunicador Social de profesión, llegó a la semifinal junto a Sensei, Kaboom y Yan.

Además de sus habilidades y destrezas físicas, Byron se ha caracterizado por los diferentes cambios de look que ha tenido. Ha pasado por el rubio hasta el negro, pero se ha dejado las cejas de su color natural. Además, a veces ha tenido el pelo un poco más corto y otras veces un poco más largo, o rapado.

Ahora, sorprendió con un nuevo tono en su pelo. Se trata de un balayage palo de rosa, que por supuesto no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes lo elogiaron por su cambio de look, aunque a otros nos les gustó tanto: “cualquier color menos negro”, “nada mejor que como entraste al desafío”, “discúlpame pero quedaste muy gay”, “muy bello todos los tonos le quedan menos el negro”, “volviste a ser tú”, “te ves increíble”, “el color que sea pero que no sea negro”, “te quedó bello, me encantó”, “bellísimo te vez mejor, el negro no me gusta, así te ves más sexy”, “demasiado guapo”.

¿Byron y Daniela Taborda son novios?

Como bien se ha podido evidenciar, muchos de los participantes entablaron una gran amistad dentro y fuera del reality, entre ellos, Byron y Daniela Taborda, su compañera de equipo.

Algunos internautas han notado la cercanía que ha existido entre los dos, por eso, en TikTok le preguntaron a la modelo si tenían una relación sentimental, lo que ella respondió: “como ustedes saben, Byron es el futuro padre de mis hijos”.