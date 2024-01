Britney Spears reveló que ‘nunca regresará’ a la industria musical

El 2023 se convirtió en uno de los años más trascendentales de la vida de Britney Spears. En octubre, La ‘princesa del pop’ lanzó su libro The Woman in Me (La mujer en mí), donde reveló varios de sus secretos, entre ellos que habría sido obligada a abortar el bebé que esperaba de Justin Timberlake, el cantante que fue su novio entre 1999 y 2002.

Los artistas se conocieron cuando eran niños, en 1992, en el estudio de grabación de The Mickey Mouse Club, y compartieron set con Ryan Gosling, Christina Aguilera y JC Chasez. La relación nació, según reportes de la prensa internacional, cuando Spears abrió los conciertos de una de las giras de NSYNC, agrupación que integraba Timberlake.

¿Qué dijo Britney Spears en su libro?

“Fue una sorpresa, pero para mí no era una tragedia. Amaba tanto a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto solo sería mucho antes de lo previsto (...) Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, se lee en un fragmento de la publicación de la intérprete de Toxic y Womanizer.

Britney publicó su libro dos años después del fallo en que Jamie Spears, su padre, perdió la tutoría legal que tenía sobre ella desde el 2007, cuando la intérprete de Circus tuvo una grave crisis de salud mental.

Britney Spears aseguró que no volverá a la música

Recientemente, Britney, quien en 2016 lanzó Glory, su más reciente trabajo discográfico, respondió de manera contundente a los rumores sobre su próximo álbum. “¡Para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura! Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum... ¡Nunca volveré a la industria de la música! Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas!”, escribió.