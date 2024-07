Confirmado. Brian Moreno de MasterChef y Stephanía Duque son novios: “vamos bien”

Tras el estreno de MasterChef Celebrity el pasado 18 de junio, se comenzó a rumorar en redes sociales y medios de comunicación que el entonces participante Brian Moreno y su colega, la actriz Stephanía Duque, sostenían una relación sentimental, pues fueron vistos muy cariños durante el evento de lanzamiento que realizó el canal RCN.

No obstante, hasta el momento, ninguno de los dos se había referido al respecto para confirmar o desmentir esa información. De hecho, en sus redes sociales tampoco han compartido fotos juntos, por lo que algunos seguidores tenían la duda de si sí eran novios o simplemente amigos.

Brian Moreno y Stephanía Duque son novios

Tras su sorpresiva renuncia del reality culinario, luego de haber sufrido un fuerte accidente en uno de sus dedos, el actor Brian Moreno ha concedido algunas entrevistas para RCN donde ha hablado de su corta experiencia en el programa, así como también de su estado de salud, entre otros detalles.

En una reciente entrevista con el programa Mañana Express, de RCN, el hijo de Marlon Moreno rompió el silencio y se refirió a su romance con Stephanía Duque, quien hizo parte de Rigo.

“Vamos bien, llevamos un par de mesecitos. Fíjate que las cosas pasan como tienen que pasar. Después de lo que me pasó con el dedo, por esa época estamos saliendo y ella fue mi enfermera”, afirmó.

De igual manera, reveló que, la razón por la que no habían contado nada antes es porque ambos son muy reservados con sus vidas personales. “Yo soy muy reservado con mi vida privada, Stephanía sabe lo que siento por ella, yo no la estoy negando, es una persona increíble y me siento muy privilegiado de estar con ella”, aseguró.

Por otro lado, expresó que además de amor, también siente admiración por su novia, quien ha sido un apoyo importante en su vida durante los últimos meses. “Yo estoy muy contento, es una gran mujer y de verdad la admiro un montón y siento muchas cosas por ella. Yo la admiro muchísimo y siento que lo que hace, lo hace desde el corazón y con una entrega increíble. Admiro un montón su trabajo y sobre todo admiro la persona que es”.

En redes sociales, sus seguidores no han dudado en dejarles comentarios felicitándolos por esa gran relación que tienen. “Qué bonita pareja. Bendiciones”, “qué belleza, que viva el amor”, “son muy bellos”, “felicidades”.