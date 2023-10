Blessd y su doble en ‘Yo me llamo’ tuvieron fuerte conflicto: hubo lío legal

Detrás de cada participante de Yo me llamo suele haber una gran historia. Este es el caso de Yeferson Sánchez, doble de Blessd, quien participó en esta novena temporada y fue eliminado hace un par de semanas.

Así lo mostró el programa de Caracol Televisión durante la presentación del entonces participante, momentos antes de su audición en el famoso ‘templo de la imitación’.

Allí, se conoció que el antiguo concursante de Yo me llamo es un joven de un barrio popular en Medellín y que vive junto a su abuela y su pequeño hijo en un humilde hogar.

Él es Yeferson Sánchez, imitador de Blessd en la novena temporada de 'Yo me llamo' Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

¿Qué pasó entre Blessd y su imitador en ‘Yo me llamo’?

Entre el artista original y su imitador se presentó hace un tiempo una situación muy tensa. Resulta que Yeferson Sánchez se dio a conocer en redes sociales hace casi dos años, gracias a unos videos que se volvieron virales porque actuaba y cantaba como el reguetonero paisa. Incluso, junto a él existía otro grupo de jóvenes que se dedicaban a esta misma labor, pero representando a Karol G, Ryan Castro, Ozuna y otros artistas.

Inicialmente, al intérprete de Quien TV y Medallo le hizo gracia tener a un fanático que lo imitara e incluso llegó a repostearlo en sus cuentas de Instagram y TikTok, pero todo cambió cuando se enteró que esta persona se presentaría en España antes que él. Fue entonces cuando Blessd se comunicó con Andrés Felipe Sánchez, antiguo mánager de Yeferson e imitador de Ozuna en otra edición Yo me llamo.

“Nosotros pensábamos que le gustaba lo que estábamos haciendo, que nos iba a apoyar y por eso nos había citado. Fuimos a la reunión y era todo lo contrario. Lo que querían era buscar que dejáramos el tributo porque el personaje creció tanto que para ellos es una competencia”, expresó Sánchez en un video que compartió por redes sociales.

Posteriormente, Andrés Felipe hizo una serie de acusaciones en contra del equipo de trabajo del reguetonero: “Yo ya le tenía vendidos shows en Ecuador y en Europa, y tenía shows en Colombia; esto le molestó al equipo de trabajo de Blessd y me amenazaron de muerte, me sacaron pistola y me están obligando a firmar un contrato a favor de ellos, para que renuncie a venderle los shows el tributo y quiero decir claramente que ya no voy a vender más”.

El pronunciamiento de Blessd ante los señalamientos

En una entrevista con el programa Molusco TV, en noviembre de 2022, el cantante antioqueño habló sobre toda esta problemática y aseguró que jamás hubo retención ilegal de su parte. Además, explicó a fondo las razones por las cuales su imitador lo hizo sentir incómodo.

“Hubo gente que no entendía y me señalaba de haber perdido la humildad, y de no permitir que otros progresen (...) todo eso salió por redes y medios de comunicación, que supuestamente yo lo había amenazado de muerte ¡Fue algo muy loco! Todo eso se fue a la fiscalía y a la policía, y es algo que todavía está ahí rondando, creo que todavía hay algo por ahí. Todo esto fue simplemente por el hecho de querer que ellos hicieron las cosas bien. Si querían imitarme deberían tener al menos un permiso para utilizar mis canciones, para utilizar mi imagen y para utilizarme a mí para promocionar sus presentaciones. Yo apenas como que estaba cobrando los primeros chavitos buenos (...) y mientras yo planeaba mi primera gira por Europa, el que se encargaba de este parcero ya tenía una gira vendida en ese continente a mi nombre, prácticamente”, aseveró el cantante de música urbana.

Más de un año después de presentarse los inconvenientes mencionados entre Blessd y su doble, parece que ambas partes ya hicieron las pases, pues el reguetonero hasta le envió un video de motivación y felicitaciones a Yo me llamo.