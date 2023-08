Biassini salió de MasterChef: así reaccionaron en redes sociales sus seguidores

Noche a noche, los colombianos han sido testigos de cómo avanza la competencia de MasterChef Celebrity, programa culinario del Canal RCN, pues con el pasar del tiempo, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, jueces del programa, han decidido ser más exigentes con las celebridades que asumieron el reto de ingresar a la cocina más famosa de Colombia.

¿Quién fue el más reciente eliminado de ‘MasterChef Celebrity’?

Hace pocas horas, Natalia Sanint, Diego Sáez, Juan Pablo Barragán, Carolina Acevedo y Biassini Segura llegaron a la cocina usando el delantal negro y con la obligación de enfrentarse a un nuevo reto de eliminación. Prueba en la que deben cometer el menor número de errores posibles para continuar en la competencia.

Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, jueces del reality, decidieron que los participantes tendrían la despensa abierta y sesenta minutos para preparar un exquisito plato.

Biassini Segura se despide de ‘Masterchef celebrity Colombia’

“Mi querido Biasso: los langostinos se pasaron un poquito de cocción y, realmente, ese fue el error que hoy te cuesta tu permanencia en la cocina (…) Fue un gusto haberte conocido. Eres un hombre con un humor muy fino y supremamente inteligente” señaló el chef Jorge Rausch, cuando señaló que el actor se tendría que despedirse de MasterChef.

Luego de conocerse la noticia, cientos de televidentes y cibernautas no dudaron en manifestar su punto de vista ante la decisión tomada por los jueces, pues a través de redes sociales dejaron mensajes como: “Se va el único que queríamos que siguiera😢”, “¿Hasta cuándo van a seguir solapando la mediocridad de Barragán? Ya esa estrategia de hacerse la víctima está desgastada”, “Entre Biasso y Barragán obvio debió haber salido Barragán que no sabe cocinar sino pollo😡” y “Se fue el caballero de esta temporada. Dios lo bendiga y que bueno que no se contagió de esa toxicidad de esta temporada”.

Se va Biasso y se queda Barragán con un rollo de mortadela.#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/Ek9kiuKsrx — Diego (@Grigcj) August 24, 2023