‘Betty, la fea 2’: Natalia Ramírez habló sobre lo que no se verá en la producción

Luego de 24 años de su estreno, Yo soy Betty, la fea vuelve a las pantallas. La segunda temporada de la historia de amor entre Beatriz Pinzón Solano y Armando Mendoza estará disponible en este 2024 a través de Prime Video. Fanáticos de la creación de Fernando Gaitán, están a la expectativa de saber qué pasó con la vida de los icónicos personajes que tuvieron detrás a actores de la talla de Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Lorna Cepeda y Mario Duarte, entre otros.

Recientemente, Natalia Ramírez, quien encarnó a la recordada Marcela Valencia, concedió una entrevista que le concedió a Flavia Dos Santos para Placeres con Flavia, programa de Red+. En la charla, la bogotana dio detalles de la nueva entrega de la telenovela.

¿Qué no se verá en ‘Yo soy Betty, la fea 2′?

La artista bogotana aseguró que la ‘vara quedó muy alta’, por lo que siempre va a haber un temor de no cumplir con las expectativas de los fanáticos, que se encuentran a la espera de la producción. Aseguró, además, que se trata de algo completamente nuevo.

“Es otra, pero como la vida normal de la gente. Uno quisiera quedarse hace 25 años. Los actores tenemos una barrera contra la crítica (...) la responsabilidad es muy alta, obviamente no le vamos a gustar a todo el mundo, esperamos que los fans estén muy contentos, ese es el propósito. Los libretos están muy bien, la historia está muy bien contada. Es una cosa totalmente diferente, no es la continuación, es una historia nueva, maravillosa (...) Está hecha con todo el amor del mundo, con todo el cuidado del mundo. Si les gustó, bien, y si no les gustó, no la vean”, destacó.

Según Natalia Ramírez, Marcela Valencia no era la villana de ‘Yo soy Betty, la fea’

En la conversación, y entre risas, defendió a Marcela Valencia, a quien muchos tienen en su referente como la villana de la historia. Aseguró que los verdaderos ‘malos’ de la novela son Beatriz Pinzón (Ana María Orozco) y Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello). Para la actriz, Betty fue quien se metió en su relación con Armando.

“Lo que pasa es que Fernando tiene ese don en la escritura que hace que los buenos parezcan malos y los malos parezcan buenos. Marcela no era la villana. Betty, sabiendo que era un hombre comprometido se metió con él, se acostó con él, hizo una empresa ficticia, ellos deberían estar presos”, dijo entre risas.