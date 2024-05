Beto Zabaleta no asiste a los velorios de sus colegas, ¿Cuál es la razón?

El pasado 21 de mayo, el cantante Omar Geles falleció en Valledupar, luego de sufrir un paro cardíaco mientras jugaba un partido de tenis junto a su amigo Ósmar Pérez.

Omar Geles. Fotografía por: Instagram

Pese a los esfuerzos médicos, el cantautor murió en horas de la noche, dejando impactado a todo el mundo del vallenato en Colombia. El intérprete de Los caminos de la vida tenía 57 años, dejó siete hijos, los tres menores fruto de su amor con su esposa Maren García, quien se mostró desconsolada en el sepelio.

Así fue el sepelio de Omar Geles

En las honras fúnebres del cantante, asistieron múltiples artistas, amigos de Geles, quienes le rindieron un homenaje interpretando algunas de sus canciones más reconocidas.

Ana del Castillo, Silvestre Dangond, Elder Dayán, Wilfran Castillo, entre otros, fueron algunos de los cantantes que acompañaron a la familia de Omar Geles a darle el último adiós en la capital del Cesar.

¿Por qué Beto Zabaleta no fue al sepelio de Omar Geles?

La mayoría de vallenateros dedicaron emotivas palabras a través de sus redes sociales, despidiendo a Omar; sin embargo, algunos de ellos no pudieron asistir a las exequias por compromisos previamente pactados fuera del país.

Beto Zabaleta, intérprete de Qué ingratitud, A que te conquisto, entre otras, escribió un mensaje en su cuenta de Instagram donde tiene 482 mil seguidores. “Qué gran vacío dejas en el corazón de tu familia y de todos tus seguidores y amigos. Te vas de este mundo terrenal pero tu legado musical siempre quedará grabado en nuestros corazones. Dios te reciba en su reino. Descansa en paz. Mis más sentidas condolencias a toda la familia Geles”.

Aunque eran buenos amigos, Zabaleta no asistió al funeral, y no precisamente por compromisos laborales, sino porque, no le gustan ese tipo de eventos; de hecho, al sepelio de Diomedes Díaz tampoco fue.

En una entrevista con el actor y cantante Aco Pérez, Zabaleta explicó la verdadera razón de su ausencia en el último adiós del cantante. “Yo creo que a mí esos shows no me gustan, porque visto que lo toman como show, entonces a mí no me gusta aparecer como la persona que va a ganar cámara, de pronto he fallado en ir a esos entierros evitando esas situaciones que se presentan. El sentimiento y el dolor es lo mismo, yo creo que es más porque el que va allá a esos shows, los ves tú peleándose en las cámaras, yo no soy de esos”, aseguró.

Su respuesta dividió opiniones en redes sociales, algunos estuvieron de acuerdo con sus palabras, pero otros no. “Por fin alguien con mucha sensatez. Los velorios y entierros deberían ser un acto netamente familiar”, “totalmente de acuerdo. El sentimiento va por dentro y no necesita demostrarle nada a nadie”, “es respetable, cada quien hace el duelo a su manera. Unos le hacen un show y otros prefieren guardar silencio; válidos ambos casos”, “y será que él cuando falte no le gustaría que lo acompañen en su último momento de vida”, “creo que otra cosa piensan los familiares del difunto, quienes valoran el acompañamiento de las personas que querían a su ser, asistir a un velorio es dar un abrazo a una familia en el momento que más lo necesita. En las buenas todos están”.