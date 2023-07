Beto Villa sorprendió con un noble y humilde gesto: “qué divino”

Cuando se habla de alegría y sentimiento vallenato, muchos fanáticos piensan en Beto Villa Jr., hijo del también cantante, quien lleva ese mismo nombre. Además de su talento para la música, el artista también se ha destacado en su faceta como actor. Ha hecho parte de importantes producciones como Oye bonita, Tierra de cantores, ¿Dónde carajos está Umaña?, La playita, Polvo carnavalero, y en la más reciente telenovela Leandro Díaz, donde interpretó a Toño Salas.

Beto Villa Jr. sorprendió a una seguidora

Hace unos días, el artista vallenato se llevó la admiración de muchos internautas luego de publicar un video donde se observa sorprendiendo a una seguidora que quería una foto con él.

Al parecer, la mujer estaba triste porque no había logrado obtener una instantánea con su gran ídolo. “Me dijeron que se había quedado triste porque no alcanzó a tomarse foto conmigo, pero que vivía a la salida. Decidí ir a buscarla. Aquí el brillo bonito de los ojos de una mujer siendo feliz”, se lee en la descripción del post que ya cuenta con más de 11 mil likes.

En el clip aparece Beto diciendo: “vamos a darle esta sorpresita”. De repente, llega al lugar donde estaba ella y la sorprende con su presencia. La mujer quedó completamente sorprendida, tanto que tardó un par de segundos en reaccionar para darle un abrazo a su ídolo vallenato.

Enseguida, Beto le dio una ‘mini’ serenata y le cantó su tema Yo vivo enamorado de ti. Al final, le dio un abrazo y un beso. Sus seguidores no dudaron en elogiar su gran corazón. “Qué divino eres mi Betico”, “esos pequeños detalles de humildad son los que hacen grande a los artistas”, “me infarto si te veo llegar a mi casa”, “definitivamente tu sencillez es tu mejor carta de presentación”, “estoy feliz por esa mujer... No la conozco pero me alegra el corazón su felicidad”, “este hombre es lo más bello que tiene el vallenato”, “qué gesto tan espectacular”.

Ese no ha sido el único gesto de Beto, el artista quiso hacer lo mismo con otra fanática, a quien también la sorprendió en su casa con un regalo muy especial. Beto quiso viajar dos horas para entregarle personalmente a una seguidora una gorra que se había ganado en un concurso. “Estamos por los lados del sur de Bogotá, por el barrio La Amistad, en Bosa, porque vamos directo a la casa de Ana Rosmery porque ella es la feliz ganadora de la gorra de Leandro Díaz y ni se imagina que cuando ella llegue a la sala de su casa allá voy a estar yo para cantarle una serenata”, contó el cantante minutos antes de llegar al lugar. La mujer se mostró muy feliz y no dudó en abrazarlo una vez lo vio.