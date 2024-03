Beto Arango es el tercer eliminado de ‘La Casa de los famosos Colombia’

El domingo 11 de febrero, el canal RCN realizó el lanzamiento de La casa de los famosos Colombia, reality show en que veintidós celebridades asumieron el reto de convivir en una elegante y sofisticada casa.

Beto Arango es eliminado de ‘La Casa de los famosos Colombia’

Hace unos instantes, el canal RCN emitió una gala más de eliminación de la casa de los famosos Colombia. En esta oportunidad Alfredo Redes, Julián Trujillo, Omar Murillo, Juan David y Beto Arango eran las celebridades que se encontraban en la placa y con grandes posibilidades de despedirse del reality show.

Luego del posicionamiento, evento en el que los participantes se manifiestan cara a cara las situaciones o actitudes que no les agrada uno del otro; Cristina Hurtando anunció que, luego culminar el proceso de votación virtual por parte del público, se conoció que, el actor y comediante Beto Arango se convirtió en el tercer eliminado de La casa de los famosos Colombia.

Tras conocer el veredicto del público, el participante optó por agradecerle a todos los cibernautas que creyeron en él y, por supuesto, a todos los televidentes que anoche a noche se conectaron para conocerlo como persona. “Muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de conocerme y apoyarme (…) Me voy feliz y muy tranquilo del papel que hice acá; fui auténtico y transparente”.

Cabe mencionar que, tras el anuncio, miles de cibernautas manifestaron su punto de vista a través de redes sociales, algunos de manera positiva y otros no tanto; pues creen que el actor no merecía despedirse de la competencia.

“Lo sacaron porque no suena ni truena. El programa necesita polémica y la actuación de Nataly Umaña”, “No, qué pesar. La verdad no merecía salir, es un ser humano con un corazón muy lindo y generoso”, “Creo que antes llego muy lejos. No salió por malo, simplemente él no tiene una gran comunidad digital y para ganar ese programa lo necesitaba” y “No estuve de acuerdo con estas votaciones. Siento que estas votaciones estuvieron fraudulentas. El que tenía que salir era Juan David”, han sido algunos de los mensajes que se han manifestado hasta el momento.

Luego de despedirse de sus compañeros y agradecerles a los colombianos, Beto Arango decidió nominar a la generadora de contenido digital Karen sevillano para que esté en la placa de eliminación durante esta semana, hecho que asombró a más de uno.