Beso de Tini y Emilia Mernes en los ‘Premios lo nuestro’ generó polémica en redes

La nueva entrega de los Premios lo nuestro, el evento más esperado por los artistas latinos, ha generado mucho de qué hablar, no solo por la presencia de importantes cantantes, sino por lo que ocurrió dentro del recinto.

MIAMI, 23/02/2024.- Las integrantes de la banda musical Angel 22 posan en la alfombra magenta de la 36 edición del Premio Lo Nuestro de la música latina celebrada este jueves en el Centro Kaseya de Miami, Florida. EFE/Eva Marie Uzcátegui Fotografía por: Eva Marie Uzcátegui

Tini se llevó el premio a ‘Mejor álbum del año pop urbano’ por su disco Cupido. En sus palabras de agradecimiento, le envió una indirecta a sus exparejas: “este trabajo muy especial en mi vida, de vez en cuando es bueno que te rompan el corazón y así este álbum se queda para siempre”.

¿Qué paso con Tini Stoessel y Emilia Mernes?

Las artistas acapararon las miradas del público una vez subieron al escenario. Durante su presentación, las argentinas causaron revuelo por su coreografía perfectamente sincronizada.

Tini y Emilia estuvieron acompañadas de un staff de bailarines, quienes hicieron vibrar al público de la emoción. Al final de la canción La_Original.mp3, las cantantes sorprendieron a todos al fundirse en un sorpresivo beso.

EL BESO DE TINI Y EMILIA AAAAA — aylu (@tinivsglow) February 23, 2024

Ese beso trascendió a las plataformas digitales, donde los fanáticos de las cantantes no dudaron en comentar y recordar que, hace más de dos décadas, Britney Spears y Madonna protagonizaron esa misma escena durante los MTV Video Music Awards 2003.

Radical cambio de ‘look’ de Tini

Ese beso no fue la única sorpresa de la noche de Tini, ex de Sebastián Yatra. La argentina llegó con un nuevo look que también fue muy comentado por los internautas.

Stoessel llegó luciendo un llamativo vestido largo, ajustado y de color dorado, que estaba acompañado con un chaquetón de peluche de color café. Pero lo que más llamó la atención fue el cambio en su pelo, pues lo tenía corto, por encima de sus hombros y tinturado de color rubio platinado.

A muchos seguidores les gustó, mientras que otros la criticaron: “no me gusta como se ve”, “ese corte no le luce”, “el color del pelo no le queda bien”, “se ve rara”, “era mejor como estaba antes”, “no se ve linda con ese nuevo look”, “ojalá solo hubiera sido para el evento que cambió de look”, “que vuelva al color de antes”.