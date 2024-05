Ben Affleck y JLo ¿Desde cuándo estarían separados? ¿Quién es el culpable?

Algo más de un mes llevarían separados la cantante neoyorquina Jennifer López y el actor y director Ben Affleck. La bomba la soltó la revista Intouch y luego, medios como SixPage y TMZ comenzaron a revisar las actividades de cada uno de ellos a lo largo de los días más recientes notando que sin duda López y Affleck han estado distanciados.

A Ben se le ha visto saliendo de una casa, ubicada a una media hora de la mansión de 60 millones de dólares que compró junto a Jennifer López y que prometía ser el nido de amor de la pareja que se dio una nueva oportunidad casi 20 años después de haberse comprometido por primera vez, sin llegar al altar.

Page Six, por ejemplo, obtuvo fotografías del actor conduciendo por el vecindario de Brentwood en Los Ángeles esta semana.

Affleck viviría allí solo. López por su parte, después de pasar algunos días con su hija Emme, en París, estaría buscando una casa más pequeña en Beverly Hills.

Jennifer López y Ben Affleck van a terapia de pareja

Y aunque la fuente que aseguró a InTocuh que la pareja camina hacia el divorcio, mencionó que estaban yendo a terapia de pareja, algo que a Ben le resulta “simplemente humillante”. También trascendió que López habría enviado una señal contundente al darle like a un publicación de una coach llamada Lenna Marsak, que refiere las relaciones tóxicas.

La mencionada coach escribió: “No se puede construir una relación con alguien que está desconectado de sí mismo. No podemos esperar que alguien nos vea cuando ni siquiera podemos vernos a nosotros mismos. Entablar una relación es la parte fácil. Cuidarla y fomentarla es otra historia. Al fin y al cabo, el amor no es un sentimiento, es una acción”, un mensaje que todos han relacionado con la crisis de la cantante y el actor.

En otro aparte del texto que le gustó a López dice: “La confianza es la base de cualquier relación. Sin integridad, es difícil confiar en las palabras, acciones o intenciones de alguien. Esto puede crear un ambiente de miedo, ansiedad e inestabilidad emocional, lo que dificulta sentirse seguro y protegido en la relación”. No se sabe cuál de todas estas partes relacionó la cantante con su realidad matrimonial, pero sin duda resulta una pista que no se puede ignorar, tras 47 días de no ser vistos juntos.

Volviendo a la fuente cercana que mencionó una inminente ruptura, también destacó que en esta oportunidad la mayor responsabilidad no la tiene Ben. “Todo es una pelea” enfatizando en el gusto de López por mostrarse en redes o ante la prensa con Ben, algo que a él no le gusta. “Ya está escrito: se acabó. Se dirigen al divorcio y, por una vez, ¡Ben no tiene la culpa!”, dijo el informante.

De momento, este jueves 17 fueron captados por primera vez desde que estalló el rumor de separación. Él llegó en su camioneta al colegio de la hija de ella, Emme. En el lugar se había presentado Seraphine, la hija de Ben en una obra. Cada uno iba por sus hijos al colegio. Curiosamente, los dos portaban su anillo de casado.

