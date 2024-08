Ben Affleck y JLo se reencontraron. Llevaban semanas lejos ¿Cómo fue el encuentro?

El pasado fin de semana Jennifer López hizo una visita inesperada. Fue hasta la casa de soltero, que ahora tiene, su aún esposo Ben Affleck, en Brentwood, California. El encuentro de Ben y Jennifer ocurrió exactamente el domingo 11 de agosto y luego de dos meses de separación de la pareja. Los artistas habrían estado cerca de cinco horas en el interior de la residencia después de que se vieran por última vez en la graduación de Violet, la hija mayor de él, el pasado 30 de mayo. Fueron 47 días de distancia absoluta. Se especula que ni siquiera hablaron por teléfono.

Antes de recibir a su esposa, Ben estuvo en el centro comercial con Samuel, su hijo menor, de 12 años. López por su parte, estuvo compartiendo con sus mellizos Emme y Max, de 16 años.

Según lo que ha podido establecer medios como People, Jennifer habría querido compartir no solo con sus hijos, sino con los tres de Ben, pues les tiene bastante afecto y querría estar con ellos un poco más de tiempo antes de que retornen a la escuela. Violet, de 18 años, irá a la universidad.

También te puede interesar: Esta sería la fecha en la que Ben Affleck y Jennifer López anunciarían su divorcio

¿Qué ocurrió en el encuentro de Ben Affleck y Jennifer López?

De momento, no se ha establecido de qué habló la pareja. Los más optimistas se aventuran a un posible acuerdo para evitar el divorcio y los del otro extremo creen que estarían finiquitando asuntos de la separación, teniendo en cuenta que él ya tiene domicilio de soltero y ella está en búsqueda de uno, ya que la inmensa mansión que hace un año adquirieron está en venta y al parecer, ya tiene potencial nuevo dueño.

El lunes posterior al encuentro de Bennifer, Jlo fue vista con el hijo menor de Ben, lo que en efecto confirma la buena relación de la cantante con sus hijastros. “Solo porque ella no está con Ben no significa que a ella no le importen los chicos”, dijo esta fuente.

Este 15 de agosto Ben cumple 52 años y la gran pregunta es si ese día volverá a verse con la cantante o preferirá celebrar solo con sus tres hijos: Violet, Seraphine y Samuel.

Otra fecha anhelada por los medios del entretenimiento será el 5 de septiembre y algunos días posteriores, ya que se llevará a cabo el Festival de Toronto, donde se estrenará la película donde participan los dos. Él como productor y ella, como actriz. Se trata de Unstoppable. Se especula que ella iría sola, pues Ben querría evitar el asedio.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento