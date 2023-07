Isabella Castiblanco, mejor conocida como Bella Castiblanco, es una de las modelos que se dieron a conocer gracias a su participación en el reality La Agencia: batalla de modelos, del canal Caracol.

El programa, transmitido entre enero y febrero del 2019, reunió a varias promesas del modelaje en Colombia y puso a prueba sus habilidades, para así demostrar que estaban a la altura de las pasarelas nacionales e internacionales.

Desde entonces, Bella Castiblanco está en el radar de los medios y el público, a quienes sorprendió con la noticia de que se va a casar muy pronto.

Bella Castiblanco, de 'La Agencia', anunció su compromiso ¿Con quién se casa?

¿Con quién se casa Bella Castiblanco?

Luego de terminar su relación poliamorosa con Mara Cifuentes y Alejandro Betancourt, la modelo trans se dio una nueva oportunidad en el amor con David Palau, un hombre aficionado a los videojuegos, las artes marciales y el budismo, según él mismo lo describe en su perfil de Instagram.

Ahora, tiempo después y en medio de un viaje que realizaron a la playa, Palau le pidió la mano a su novia y ella, sin dudarlo, aceptó ponerse el anillo de compromiso.

En una de las publicaciones que Bella Castiblanco compartió en redes sociales, se aprecia la joya que su prometido le entregó antes de ir al altar.

¿Por qué terminó Bella Castiblanco con Mara Cifuentes y Alejandro Betancourt?

Bastante polémico resultó este triángulo amoroso para gran parte de sus seguidores, teniendo en cuenta que este tipo de vínculos amorosos son poco comunes dentro de la tradición colombiana, regida principalmente por lineamientos monógamos.

La relación se dio a conocer gracias a una portada de la Revista Vea en la cual posaron los tres: “Son pansexuales y viven el poliamor. Toda la verdad sobre su sexualidad, su amor, sus sueños y sus planes de casarse”.

Meses después, en julio de 2021, el propio Alejandro confirmó que todo terminó gracias a una “escapadita” que Mara Cifuentes se pegó con uno de sus ex.

“Durante tres días no dieron señales de vida y yo me quedé como ¿Esto es ghosting? (terminar una relación sin previo aviso). Lo que más me dolió es que no me hubieran dicho nada, o sea, ¿hacerme ghosting a mí que soy tan abierto a conversar y nunca estoy en plan de juzgar? ¡Simplemente me dejaron así!”, aseveró Alejandro Betancourt quien, además, reveló que todo le causó una gran decepción y varias horas de llanto.