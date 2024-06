Belinda y su polémica reacción al noviazgo entre Nodal y Ángela Aguilar

El noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar. En esta ocasión por cuenta del inesperado mensaje que, al parecer, envió la cantante Belinda al cantante mexicano, con quien tuvo una relación amorosa y una comentada ruptura.

La controversia alrededor del amorío entre Christian Nodal y Ángela Aguilar tiene que ver con que el joven cantante rompió hace pocos días con Cazzu, madre de su hija Inti. Fotografía por: Archivo Particular

¿Qué dijo Belinda del romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Resulta que, por medio de su cuenta de Instagram, la española de 34 años compartió un mensaje que aumentó la polémica alrededor del naciente amorío entre Aguilar y Nodal.

“Tarde o temprano todo cae por su propio peso”, escribió la intérprete de 300 noches y Amor a primera vista.

Y es que, a pesar de no haber nombrado directamente a su ex, las palabras de Belinda fueron acompañadas de Cactus, la canción que le escribió a Christian Nodal tras su ruptura. Además, se conocieron a los pocos minutos de que Ángela Aguilar confirmara públicamente su relación con el artista.

La polémica alrededor de este mensaje aumentó cuando la europea, nacionalizada mexicana, eliminó su historia de esta red social en lo que, para muchos de sus seguidores, fue un claro arrepentimiento.

¿Qué dice la canción que Belinda le escribió a Christian Nodal?

Dos años después de terminar la relación amorosa con el cantautor de 25 años, la española escribió el último capítulo de esta historia con Cactus, canción que estrenó en la noche del 31 de enero en honor a su antigua pareja.

Esta nueva propuesta, que llegó tras una larga temporada alejada de la música, mostró el desahogo de Belinda frente a un proceso de duelo que vivió en silencio, mientras los medios de comunicación la asediaban con preguntas y le llovían críticas de quienes decían ser sus seguidores. Por esta razón, hay claras referencias hacia su ex.

“Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo y salud por todos los besos ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos para luego borrarlos con otros? No todo fue lo que tú me mostrabas ¡Si supieran como tú me tratabas! Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar”, dice un fragmento de la canción en el que Belinda se refiere al tatuaje de sus ojos que se hizo Nodal y luego borró, así como al anillo de compromiso que este le entregó en su momento.