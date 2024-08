Beéle y Dekko protagonizaron fuerte cruce de mensajes: “Eres mi fan número uno″

Daniel Esquiaqui, mejor conocido en la música como Dekko, sorprendió hace pocos días al acusar a Beéle (Brandon De Jesús López) de haberse apropiado de una popular canción sin darle porcentaje ni reconocimiento alguno.

La canción por la que pelearon Dekko y Beéle

Se trata de Hasta aquí llegué, colaboración que Brandon de Jesús estrenó hace un mes en compañía de Nanpa Básico.

“Pasó un problema con esta canción que sacó Beéle con Nanpa. Ese tema lo habíamos hecho en un estudio; yo escribí el intro, lo montamos y no sé qué. Un día, de repente, iba montado en el carro y cuando suena yo me quedo como que... ¿y esto qué? Yo creo que Nanpa no sabe ni nada, pero cogieron y la sacaron así, sin decir nada (...) Al menos avisa, como: ‘¡Ey!, te voy a dar un 000.5 % porque yo sé que estabas ahí' ¿Si me entiendes? Uno no puede hacer eso así porque sí”, comentó Dekko, quien advirtió que escribió esa canción con Montano y compartió parte de aquel proyecto con su voz.

Así le respondió Beéle a Dekko

Días después de los señalamientos que hizo su colega en dicha emisora, Brandon de Jesús se pronunció a través de su cuenta de Instagram y, por sorpresa para muchos de sus seguidores, lo hizo con fuertes palabras.

En sus declaraciones, Beéle aseguró que Dekko no escribió la versión que el público conoce actualmente con Nanpa Básico. Además, hizo una fuerte crítica a su trabajo como cantante.

“Sigue creyéndote tus mojones mentales de que, por estar en un estudio, ahora vas a hacerle creer a todo al mundo que hiciste algo, mostrando una versión como si lo que hubieras cantado lo hubieras escrito tu. Tú no escribiste un c*lo de lo que hay en ese tema. Todo lo que tuvo que ver contigo, como el verso y las voces que grabaste de lo que yo escribí, las saqué de una porque hice mi versión solo (...) Te pusiste fue nervioso cuando entré al estudio, hijo mío”, expresó inicialmente.

“No me gustó lo que hiciste ni lo que haces, sobre todo por lo que transmites. Eres mi fan número 1 y puedes inventarte lo que tú quieras, pero lo que más te duele es que tú y yo sabemos que siempre has querido todo lo que yo tengo y te he dejado claro que lo sé. Te quisieron ayudar en su momento, aun cuando yo ni de acuerdo estaba porque siempre sé que vas con malas intenciones. Aun así lo hice, pero el único obstáculo para que hagas algo eres tú mismo, me das pena”, agregó Beéle.