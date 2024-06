Beéle confirmó que fue infiel: “Soy humano, cometo errores. Me arrepiento”

En las últimas semanas, el cantante Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, ha estado en el ojo del huracán luego que saliera a la luz el escándalo de infidelidad de él hacia su expareja Camila Rodríguez, quien fue la encargada de hacer pública la noticia.

Isabella Ladera, Beéle y Carolina Rodríguez. Fotografía por: Tiktok Isabella Ladera - Instagram Beéle - Instagram Cara Oficial

De acuerdo con lo que se conoció, el artista le fue infiel con la modelo venezolana Isabella Ladera, quien es muy activa en su cuenta de TikTok. Ambas mujeres habían dado su punto de vista, pero el principal involucrado no lo había hecho.

¿Qué dijo Beéle de la infidelidad?

En las últimas horas, se viralizó un video del cantante durante una entrevista con el programa Los 40. Allí, confirmó, de manera directa, que sí fue infiel y, de paso, se mostró arrepentido por lo que hizo.

“Sí, sí he sido infiel. Creo que soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores. Hay muchas cosas de las cuales me arrepiento, he sido muy inmaduro en muchas ocasiones. Tomé una carrera grandísima desde los 16 años, creo que he tomado suficiente tiempo de tomar buenas decisiones y de equivocarme y seguir para adelante”.

Aunque no mencionó directamente a Isabella, sí se refirió a Camila Rodríguez, quien además de haber sido su pareja sentimental, es la madre de sus hijos.

“Así que sí tengo que pedir disculpas, claro, a cualquier persona que le haya hecho daño en todo mi camino, le pido disculpas a todas las personas también ofendidas con esta polémica, demás que sí. A la madre de los niños también, que bueno, disculpas a todos los que se tomaron esto muy personal. Siendo humano así todo el tiempo uno comete errores y pide perdón”, dijo.

Después de escucharlo, los internautas no dudaron en comentar. “Carrera grandísima y lo conocí por el chisme y no por su música”, “definitivamente esa muchacha no perdió nada”, “la infidelidad no es un error, Es una elección”.

¿Beéle volvió a hablar con su exesposa?

El artista también reveló que, desde que todo ocurrió, no ha vuelto a tener contacto con la mamá de sus hijos. “Yo no hablo con ella desde hace mucho tiempo, tenemos un acuerdo de que vivimos en la misma casa por el bienestar de los niños”.

Hace unos días, en sus redes sociales había dicho que ya “pasó la página”. “Superé esto hace mucho, como también me seguiré superando en muchas cosas que la vida me ponga para seguir aprendiendo. Gracias a todas las personas que vivieron esta relación de cerca, desde canciones, conciertos y vivencias. Gracias a todas las personas que también entienden el valor de buscar la felicidad en medio del caos”, aseguró.