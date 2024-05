‘Beba’ recibió tremendo regalo del canal Caracol tras ser expulsada del ‘Desafío’

Aunque ‘Beba’ fue expulsada del Desafío XX tras 19 días de competencia, sigue dividiendo opiniones entre los televidentes. En esta ocasión, por cuenta del regalo que recibió del canal Caracol y que presumió a través de sus redes sociales.

'Beba' de la Cruz se mostró asombrada por este inesperado obsequio con el cual le demostraron que tiene las puertas abiertas en la 'familia Caracol'. Fotografía por: Canal Caracol

El regalo que el canal Caracol le dio a ‘Beba’

Resulta que Valerie de la Cruz, como realmente se llama la joven, fue una invitada constante durante esta semana en Día a Día, programa en el que su novio aprovechó y le pidió matrimonio. Sin embargo, esta no fue la única sorpresa que se llevó en el matutino.

En la mañana de este viernes, ‘Beba’ recibió una beca por parte de la escuela del canal, dedicada a formar futuros actores, presentadores, directores y guionistas.

“Caracol Televisión y su Vicepresidencia de Entretenimiento te da esta beca y este auxilio para que estudies en Caracol Escuela porque esta es la empresa de las múltiples oportunidades. Juan Esteban, Juan Ignacio y Sebastián vieron en ti un gran talento, saben que dentro de ti hay una gran artista y que hay muchas emociones que necesitan ser expresadas. Ellos piensan, y yo les creo, que el mundo de la actuación es el lugar donde puedes explotar todo lo que llevas dentro”, expresó Diego Arbeláez, director y productor de la escuela.

Valerie de la Cruz, por su parte, agradeció entre lágrimas el apoyo que ha recibido de las directivas del canal, a pesar de haber salido por la puerta de atrás del Desafío XX.

La reacción de ‘Beba’ a su expulsión del ‘Desafío XX′

Tras ser notificada sobre su salida de la competencia, la barranquillera intentó explicar la razón de su decisión, según ella, con la intención de dar a conocer su postura y no de justificarla, pues advirtió que ya no quería estar más en el programa.

“¿Será posible que yo pueda expresarme?, porque siento que toda la situación es como para acorralarme, o sea, me parece que me están cayendo de una manera... Yo ni siquiera quiero estar aquí ya”, le dijo a Andrea Serna.

Minutos más tarde, antes de despedirse de sus compañeros y rivales en el Desafío XX, ‘Beba’ dejó en claro que, a pesar de ser expulsada, ella quería retirarse voluntariamente y por eso su comportamiento la noche anterior: “Mi salud física, mi estabilidad emocional y mi paz mental no vale nada de esto: ni que sea el mejor programa, ni la competencia, ni el premio. De verdad que yo ya no quería estar aquí hoy porque, realmente, lo que quise fue ir a decirles: ‘No quiero estar más en la competencia y me voy’”.