Beba habló de la expulsión de Marlon del ‘Desafío XX’: “él se burló de mí”

El pasado viernes, el Desafío XX generó todo tipo de comentarios, tras la sorpresiva expulsión de Marlon, exintegrante de Beta. Andrea Serna llegó a la casa azul y encontró una barra de proteína en la mesita de noche del exparticipante.

El último capítulo de El Desafío XX dio mucho de qué hablar y tomó por sorpresa a todos los televidentes por lo sucedido con Marlon del equipo Beta. Fotografía por: Caracol Televisión

Ese pequeño detalle, que para muchos fue insignificante, causó su expulsión. De acuerdo con la presentadora, fue una falta grave contra las reglas del Desafío 2024, teniendo en cuenta que el equipo tenía restricciones de comida por haber perdido una prueba; por lo que, inmediatamente, le pidió que abandonara la Ciudadela.

“La escondiste en la mesa de noche Marlon. Eso es jugarle sucio a los otros equipos. Las reglas aquí en el Desafío no son negociables. Marlon estás expulsado de El Desafío”, le dijo la presentadora.

En redes sociales se armó toda una polémica, pues a muchos les pareció injusta la decisión de la producción. “Me parece súper injusto. Quítenles la comida o lo que sea, pero no era para expulsión”, “último Desafío que veo me parece injusto lo de Marlon”, “uy no, esto sí fue lo peor que pudo hacer el desafío terrible”, “se pasaron con esa expulsión”, “oor esa pendejada lo sacaron. Él no se la comió y lo condenaron”.

¿Qué piensa Beba de la expulsión de Marlon del ‘Desafío 2024′?

La exparticipante de Alpha también fue eliminada de la competencia hace unas semanas, luego de saltarse algunas reglas del reality de competencia. Todo ocurrió cuando, estando en Playa Baja, discutió con sus compañeros y decidió irse de ese lugar y quedarse en la casa para mayor comodidad, dejando a sus compañeros cumpliendo el castigo solos.

Al día siguiente, la modelo regresó, pero ya había cometido el error, así que nuevamente, Andrea Serna le dijo que estaba expulsada. Aunque a ella le pareció injusto, ya han pasado varias semanas desde ese momento, razón por la que Beba quiso referirse a lo que podría estar sintiendo Marlon, a quien le ocurrió lo mismo.

Luego que un seguidor la cuestionara sobre el tema, Beba aseguró que, aunque no le alegra, sí recuerda que Marlon se burló de su expulsión.

“En realidad se burlaron todos, no fue solo Marlon. Él se burló en repetidas ocasiones y sí, no me parece chévere que se tengan que burlar de las otras personas y de situaciones así porque ahora lo está viviendo él y me imagino que está sintiendo lo injusto que es y también por la forma en que me expulsaron. Siento que para él también fue injusto. La frustración para él debió es mayor porque él sí quería seguir ahí, pero independientemente de que el karma exista o lo que sea, no está chévere”, dijo.