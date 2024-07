Baterista de Paulina Rubio aclaró qué pasó tras ser insultado por la Chica Dorada

Fue el fin de semana anterior cuando Paulina Rubio dio su concierto en el marco del festival 90´s Pop Tour Stars Pride en Ciudad de México y se convirtió se noticia cuando dio rienda suelta a su molestia y regañó fuerte a uno de sus músicos en pleno escenario.

La famosa Chica Dorada entonaba su éxito del 2006 Ni una sola palabra cuando la música se desincronizó con respecto a la voz de la artista y después de algunos segundos. donde trató de nivelarse definitivamente no lo logró, a pesar de que los encargados de sonido le quitaron la pista guía a la cantante mexicana.

Rubio visiblemente molesta y con su sombrero de show se acercó al baterista y con micrófono en mano lo increpó diciéndole: “¡A ver batería! ¿Qué ped… cabro…. Que ped…? Una frase que entre los mexicano es bastante insultante y grosera.

Aunque la cantante, hija de la desparecida actriz de telenovelas Susana Dosamantes, retornó a su show y siguió su interpretación, los cibernautas reaccionaron ante lo ocurrido. Algunos responsabilizaron a Paulina de lo acontecido, pues aseguraron que ella no ensaya, tiene mal carácter y que es usual que explote contra quienes trabajan a su alrededor.

Otros responsabilizaron al músico porque le habría faltado pericia para igualar el ritmo de la música. Lo cierto es que en la mayoría de comentarios Paulina no salió bien librada. Ahora ha sido el mismo músico, quien rompió el silencio y se refirió a regaño que la artista le dio en vivo.

¿Qué dijo el baterista que tocó con Paulina Rubia en México?

El baterista se mantuvo en la diplomacia y fue bastante tranquilo al referirse al tema, sin evadirlo. Lo hizo a través de sus redes sociales, pero sin ahondar en el bochornoso momento que ocupó los titulares.

“Amigos, no todo fue malo. Antes del incidente, estábamos rockeando con madre @paulinarubio y todos los involucrados. Buena vibra para ella, para el staff que hizo todo lo posible por solucionar y para mis amigos músicos que estuvieron conmigo”, mencionó dejando claro que no tiene rencores o que realmente no le ha dado trascendencia a lo ocurrido.

