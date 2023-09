Barragán reveló secretos de ‘MasterChef Celebrity’

Juan Pablo Barragán, el actor y músico bogotano que participa en MasterChef Celebrity, habló sobre una parte poco grata del concurso de cocina. El artista, conocido por su trabajo en La ley del corazón, A mano limpia y El robo del siglo, se refirió a la exposición que tienen en las redes sociales y a los comentarios que aparecen en ellas después de cada capítulo del programa.

“Muchas personas creen tener el poder de empezar a opinar o juzgar”, dijo en su charla con Tropicana, refiriéndose a comentarios sobre las actuaciones de algunos de sus compañeros, entre ellos, Carolina Acevedo, Diego Sáenz, Martha Isabel Bolaños y Zulma Rey, pues aclaró que estar expuesto no es fácil.

“Lo más difícil es enfrentarse a uno mismo estando en parche, estando en un grupo de personas que tienen un mismo objetivo. Medirse, porque la convivencia siempre es para que pasen cosas (...) Hay una tarea en los realitys y es el manejo de quién eres. Es más chévere estar en la ficción, que estar tan expuesto, porque de todas maneras en el reality uno aprende cosas, pero muchas personas se adueñan del otro”, mencionó.

La rivalidad de Juan Pablo Barragán con Daniela Tapia y otros datos curiosos

En su charla con el medio de comunicación aseguró que con algunos de sus colegas se entendió muy bien, pero con otros no tanto. “Para mí una persona que descubrí maravillosa fue Nela. Y ¿quién no? No me entendí mucho con Daniela. Teníamos dos personalidades distintas. Es que una cosa es la amistad y otra cosa es la competencia. Había compañeros que cuando empezaba el concurso se transformaban”, mencionó.

Es de destacar que, en una de las más recientes trasmisiones del programa, Barragán habló directamente con Daniela y le dijo que, por alguna razón que desconocía, le había ‘empezado a coger rabia’, pero que él no quería que las cosas fueran así. El actor le ofreció disculpas y la abrazó en medio de una de las pruebas del concurso.

En medio de otra entrevista con Los 40, el actor respondió preguntas que intrigan a los televidentes, por ejemplo, ¿quién lava la loza que se usa en la grabación del programa?

“Son dos cocinadas al día. Hay un parche que está detrás de todo eso, que es el que levanta el reguero, que organiza el mercado, el que saca la comida para el banco de alimentos, los que lavan la loza y le recogen el reguero a uno (...) Yo al principio hacía mucho reguero, ya después me daba como pena porque detrás hay un combo de personas haciendo toda la limpieza de todo”, reveló.