Bad Bunny es “el rey del pop”, según Forbes

El puertorriqueño Bad Bunny ha logrado construir todo un imperio gracias a su talento. El reguetonero de 29 años, cuyo nombre está en las listas de reproducción más importantes del mundo, lanzó el 13 de octubre su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, y rompió el récord 2023 como el trabajo discográfico que más reproducciones ha logrado en Spotify en un solo día.

Esta es una de las dos marcas alcanzadas por Benito Antonio Martínez, nombre de pila del artista, pues durante tres años consecutivos, entre el 2020 y el 2022, se convirtió en el cantante más escuchado de esa misma plataforma de streaming. Así mismo, en su largo repertorio de reconocimientos, tiene tres premios Grammy Anglo y nueve Grammy Latinos.

¿Bad Bunny es el nuevo Michael Jackson?

Recientemente el nombre del cantante detrás de Dákiti quedó en medio de un largo debate en redes sociales luego que la revista Forbes lo catalogara como ‘Rey del pop’. En la portada de la publicación se ve un retrato del músico, mirando fijamente a la cámara, luciendo un traje de color café y joyería en su cuello, entre ella, un collar de perlas y un reloj. En la tapa de la revista se lee: “El rey del pop Bad Bunny”, con una cita de una entrevista del reguetonero que señala: “la fama me presiona a seguir trabajando”.

La publicación se llenó de comentarios en redes sociales, pues muchos manifestaron su evidente molestia con el calificativo que se le dio al ‘conejo malo’, porque el título le ha pertenecido, históricamente, a Michael Jackson, artista fallecido en el 2009.

Mientras que algunos seguidores del cantante señalan que los comentarios de quienes no están de acuerdo con el nombramiento están llenos de envidia, las personas que están en contra de la adjudicación de este adjetivo al reguetonero, aseguran que si bien Bad Bunny es masivo y popular, no se ha ganado la posición que históricamente posee el artista detrás de Bad y Billie Jean.

“El rey del pop fue es y siempre será Michael Jackson”, “¿Cuánto les pagaron para creer que un reguetonero puede destronar al rey del pop? Pónganlo a bailar y cantar como lo hizo Michael Jackson”, “Jamás. Soy latina y, en vez darme orgullo, me da pena, y si no soy la única, algo está mal, muy, muy mal”, “Bad Bunny no canta pop, así que no entiendo de qué es rey”, se lee en la sección de comentarios.