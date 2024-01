Así suena la sesión de Bizarrap y Young Miko

En la noche del 10 de enero se estrenó una nueva canción del productor argentino Bizarrap. Se trata de su Music Session #58, tema que grabó con Young Miko, la cantante puertorriqueña de 25 años que se ha robado la atención de miles de personas alrededor del mundo, pues colaboró con Karol G y Feid en temas como Dispo y Classy 101.

La colaboración del ‘Biza’ y de la intérprete de Lisa llega luego del trabajo que hizo con Rauw Alejandro y Milo J. Es la quinta sesión luego del exitoso junte musical entre Bizzarap y Shakira, donde la barranquillera se refirió a Gerard Piqué, su expareja, y a Clara Chía, la actual novia del exfutbolista, con quien el deportista habría sido infiel.

La sesión de Bizarrap y Young Miko

La canción de Miko lleva apenas horas de estrenada y ya generó furor masivo entre sus seguidores quienes, de hecho, han demostrado saberse la letra completa haciendo doblajes en redes sociales como Instagram y Tik Tok.

El pegajoso tema incluye frases que ya se han hecho populares como “la que puede, puede, y la que no puede, soporta”.

Mientras que fanáticos de la puertorriqueña se dedicaron a halagar su trabajo en esta canción, algunos seguidores de Bizarrap manifestaron su inconformidad con el argentino por, según ellos, no hacer la música de antes. Es así que los comentarios de la sesión #58 quedaron en medio de un extenso debate.

Es de resaltar que el músico recibió esas críticas desde que hizo la canción con Shakira, pues quienes siguen el camino del joven productor le piden que vuelva a grabar solamente con raperos y traperos, y que se aparte del pop, género que, de acuerdo con ellos, no es su esencia.

Letra completa de la canción de Ypun Miko y Bizarrap

¿Cómo llegamo’ aquí?

No sé a cuántos pies de altura

Primera clase a Madrid

Acá arriba ya no hay cobertura

Siento que solo fue ayer

Le dije a mami que yo iba a volver

A casa otra ve’

No sé cuándo la voy a ver

Pero, mientra’ tanto, andamo’ en jet ski en Mallorca

Mientras tanto, ‘tamo contando torta

La que puede, puede, y la que no puede, soporta

Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa

Pero, pa’ la baby, estoy joseando daily

Pa’ que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora ‘tán pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe

Baby, aquí corremo’ fino, digo, yo no me inclino

Preguntan que si tienen chance, jum, mejor ni opino

Yo los saco de la tumba, ¿hablan de mí? Los revivo

¿Dicen que debo favore’? Cabrón, sí, me imagino

Sí, es que, man, yo te vi afuera de la fila pa’ mi show

Claro que sí, yo me acuerdo

Cuando hablaste mierda de mí

Te pegaste a mi VIP, ere’ un pussy

Perse’ si me pillan saliendo desde la entrada de la Prada

Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada

Biza, apaga las luce’, déjame a oscura’

Que mi gente prende los flashes si yo pido que los suban

Pero, mientra’ tanto, andamo’ en jet ski en Mallorca

Mientras tanto, ‘tamo contando torta

La que puede, puede, y la que no puede, soporta

Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa

Pero, pa’ la baby, estoy joseando daily

Pa’ que suba a los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora ‘tán pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe

Aquí va otra má'Pa’ los que han esta’o de siempre

Y acho ojalá (ojalá)Ustede’ nunca me suelten

Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar

Aunque to’a’ las marca’ me quieran auspiciar

Aunque ahora toda’ mi exes quieran ser la oficial

Ahora no significa que yo voy a cambiar

No, no significa que yo dejo de ser normal

Puede que antisocial

Que no sepa confiar no es nada personal

Es que si cambian de color, no me quiero asociar

Si los mío’ no pasan, yo no voy ni a entrar

No te sienta’ mal, no ere’ tan especial

Dicen que hablaste de mí, pero andas sin señal

Y mientra’ tanto andamo’ en jet ski en Mallorca

Mientras tanto ‘tamo contando torta

La que puede, puede, y la que no puede, soporta

Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa

Y pa’ la baby, estoy joseando daily

Pa’ que suba a los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora ‘tán pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe

(Bizarrap)