Así se vería Cintia Cossio sin un solo tatuaje

Cintia Cossio es una de las figuras más importantes del mundo del internet en Colombia. La creadora de contenido se ha hecho conocida, no solo por los videos divertidos que sube a redes sociales como Facebook, sino también por el material que hace para adultos en la plataforma de OnlyFans.

Te puede interesar: Violeta Bergonzi preocupó a sus fans por la salud de su mamá: “Para siempre”

Recientemente, la paisa se convirtió en noticia al revelar que su matrimonio con Jhoan López, con quien llevaba 12 años de relación y con quien tiene un hijo llamado Thiago. A través de un comunicado, redactado y publicado en su cuenta Instagram, la paisa relató que su relación con su expareja venía mal desde agosto del 2023 y que, aunque lo habían intentado, habían preferido darle un fin definitivo al romance.

¿Cuánto gana Cintia Cossio al mes?

En una entrevista otorgada a Eva Rey, la nacida en Medellín habló de varios aspectos de su vida, entre ellos, el financiero. Al ser cuestionada por la periodista española acerca de sus ganancias mensuales, la hermana de Yeferson Cossio dio algunas cifras aproximadas de lo que recibe gracias a su trabajo en internet.

me borré todos los tatuajes y así reaccionó mi familia me borré todos los tatuajes y así reaccionó mi familia Publicada por Cintia Cossio en Jueves, 4 de abril de 2024

“A mí me va súper bien en todo. Digamos, si este mes abandoné Only, pero hice más pautas en Instagram y más videos en Facebook, pues obviamente voy a facturar más. Facebook, también, cuando le meto a los videos, me va súper bien (...) con un solo video me puedo hacer 10.000 y 11.000 dólares, como hay algunos que les hago mil dólares”, dijo.

Los tatuajes de Cintia Cossio: Yeferson, su hermano, odia este

Con Superlike, también se refirió a sus tatuajes. Mencionó que en el 2016 se hizo un tatuaje que duró 24 horas en su realización. No usó anestesia, mencionó, pero estuvo tomando bebidas en energizantes. Mientras mostraba todas sus piezas artísticas, llegó a uno que tiene sobre sus senos y mencionó que va su hermano Yeferson no le gusta.

Puedes leer también: Camilo y Evaluna enamoraron bailando en redes: “Amaranto está enorme”

La imagen dice ‘Yefer’, diminutivo con el que Cintia se refiere a su familiar. “Quiétese eso. ¿Cómo vas a tener mi nombre tatuado en tus chichis?”, le reclamó el creador de contenido. Ella confesó que se lo borrará pero que lo hará de nuevo en una de sus muñecas.

Así se ve Cintia Cossio sin tatuajes

En un video subido a su cuenta de Instagram mostró que decidió esconder termporalmente todos sus tatuajes, con maquillaje, tal y como lo hizo su hermano Yeferson en abril del 2023. El el clip se ve a su familia y a sus amigos impactados con su nueva imagen.