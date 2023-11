Así se veía Yeferson Cossio cuando no tenía tatuajes, ¿cambió mucho?

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más relevantes de Colombia. Gracias a las bromas que le hace a Cintia, su hermana, a sus acciones benéficas con los animales, y por algunos polémicos videos que ha subido a sus redes sociales, hoy tiene una comunidad de 11 millones de seguidores en Instagram.

Recientemente, en las historias de su cuenta en la red social mencionada, publicó una imagen suya, de hace años, donde tenía menor masa muscular, menos tatuajes y llevaba el cabello rubio. El generador de contenido acompañó la imagen con un mensaje de autocrítica, redactado con humor.

“Sin tatuajes, sin testosterona y sin dignidad. ¿Por qué me depilaba las cejas? Qué vergüenza”, destacó. Es importante resaltar que los tatuajes de Cossio son parte importante de su estilo, de hecho, son pocos los espacios de su piel que no tienen tinta. Según contó en su perfil de Instagram, hacerse tatuajes se había convertido en una adicción para él.

Yeferson Cossio habló de sus tatuajes

“¿Por qué tienes tantos tatuajes?”, le preguntó uno de sus seguidores. “Por adicción. Se supone que yo me iba a hacer solo uno, que era aquí (en su hombro), un punto dizque muy estratégico, porque se vería solo con estas camisillas que son esqueleto o sin camisa. Que qué miedo porque no iba a conseguir un trabajo, que no sé qué (...) yo antes era cristiano y me daba cagada tatuarme, porque pues yo me tatué apenas dejé de ser cristiano. Y sí, se supone que iba a ser solo uno, pero yo luego veía esa piel como toda vacía”, inició diciendo.

El paisa reveló que comenzó con un brazo, luego con el otro y después, el pecho y el abdomen. “Eso es muy adictivo”, resaltó. Dijo además que odia la sensación de tatuarse porque no le gusta el dolor, pero que igual, sigue haciéndolo.