Así se ve Samuel, el hijo mayor de Claudia Bahamón: “Qué churrera”

La opita Claudia Bahamón, además de ser una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, es una de las más queridas por los televidentes de la pantalla chica nacional. Su participación en diferentes ediciones del programa de cocina MasterChef ha sido uno de sus trabajos más significativos.

La también modelo, además de tener una exitosa carrera profesional, tiene una magnífica vida personal. Su matrimonio con el director de cine Simón Brand es uno de los más estables de la farándula del país. Su relación de casi dos décadas ha dejado como resultado el nacimiento de dos hijos, Samuel, que vino al mundo en enero del 2008, y Luca, quien nació en enero del 2011.

Recientemente, a través de sus redes sociales, la empresaria decidió mostrar una fotografía de la forma en la que se ve su primogénito en la actualidad. “Me acordé de ese comercial del abuelito viendo una revista: ‘mamita, mamita, mijiiitaaa’. Bueno... Mijitooooo jajaja Qué churrera ¿ah?”, escribió al lado de una imagen de su primogénito posando ante la cámara mientras lucía unas llamativas gafas de sol un outfit completamente negro.

Claudia Bahamón se enteró de su primer embarazo tras una caída

Es de recordar que la noticia del primer embarazo de Claudia Bahamón llegó por sorpresa a la familia, de hecho, según contó Simón Brand en una entrevista con el diario El Tiempo, todos se enteraron luego de que la presentadora tuviera un accidente.

“Estábamos en Los Ángeles, en Estados Unidos, y acudimos a urgencias porque Claudia se partió un brazo mientras escalaba. Estando allí, le hicieron una prueba de embarazo para saber si le podían realizar una radiografía y así fue como nos enteramos de la mejor noticia que nos han dado y que nos hizo sonreír”, contó.

Claudia Bahamón tuvo depresión postparto

A través de sus redes sociales, la presentadora, oriunda de Neiva, mencionó, durante el noveno cumpleaños de su hijo menor, Luca, que había padecido de depresión postparto, situación que le impedió disfrutar los primeros días de vida de su bebé. Claudia habló del tema en enero del 2020.

“No puedo creer que hace 9 años no podía mirarte a los ojos, ni besarte, ni abrazarte y con pocas ganas de escucharte. Siempre me lamento de eso, sin embargo me llena de alegría saber que hoy no paro de hacerlo, que te disfruto en cada respiro y que con solo mirarte mi corazón sonríe y que con solo pensarte mi alma se siente viva. Que delicia escuchar tus carcajadas, escuchar tus cuentos, que delicia olerte en las mañanas, que delicia que me digas que me amas. Amo que siempre me quieras besar, amo que quieras dormir conmigo todas las noches, amo que me digas que eres “español” para justificar que no quieres corregir tu “lengüi-sopa”. Te amo y te disfruto de todas las maneras mi pulga de alegría contagiosa”, redactó en su cuenta de Instagram.