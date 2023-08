Fotos: Así se ve la niña de ‘El secretario’ en la actualidad

En el año 2011, una pequeña niña se ganó el corazón de los colombianos al hacer parte de una telenovela llamada El secretario. Hillary Vergara Vergel le daba vida a Valentina, la hija de Emilio Romero, personaje interpretado por Juan Pablo Espinoza. La niña, sin embargo, llegó a los 18 años de edad y ahora vive en España.

Tras doce años del lanzamiento de la novela El secretario, Hillary sigue siendo actriz. Ahora también toca el piano y le gusta viajar. Fotografía por: Instagram

Tal y como lo ha dejado ver en sus redes sociales, sigue dedicada a la actuación y, además, le dedica parte de su tiempo a la música, de hecho, es pianista. Se encuentra radicada en Madrid.

También puedes leer: Exclusiva: Ariadna Gutiérrez estará actuando en ‘The Midway Point’

¿Cómo ha sido la relación de los actores de ‘El Secretario?

Aunque de la transmisión de la novela ya pasaron 12 años, Hillary sostiene contacto con Espinoza, su coprotagonista. En el año 2020, en mayo, celebró sus 15 años. En medio del aislamiento, por la pandemia de coronavirus, la joven actriz recibió un emotivo mensaje de su parte.

“Feliz cumpleaños, mi churra divina. Estoy súper feliz de poder compartir, así sea a través de este medio, contigo (...) te deseo un año fenomenal (...) eres un orgullo para mí (...) quiero que sepas desde muy chiquita, como te acuerdas, en El secretario, desde las primeras pruebas, siempre me has dado a mí la grandeza de compartir ese lado de ser tu papá, aunque sea en cámara, y me has llenado de mucha felicidad (...) tenerte presente me llenaba de mucha alegría”, dijo en una de las partes del mensaje.

Además de su papá corazonológico, como se dice a sí mismo Juan Pablo por su relación con Hillary, participaron del mensaje de felicitación otros actores que hicieron parte del set de grabación del secretario, por ejemplo Stephanie Cayo, Fabián Mendoza, Margalida Castro, Helga Díaz, Fernando Solórzano, Robinson Díaz y Adriana Arango. Con Robinson Díaz, de hecho, protagonizó la novela Tiro de gracia, en la producción también hizo de su hija.

Te puede interesar: Amparo Grisales y Pipe Bueno regañan al doble de Diomedes Díaz: “no te confundas”

Hillary, mantiene el look que tanto en encantó a los colombianos. Su cabello largo y rizado sigue llamando la atención a primera vista. La joven actriz disfruta de viajar constantemente, de hecho, en las fotografías que ha subido en su cuenta de Instagram se puede apreciar como suele visitar Estados Unidos e, incluso, Colombia. También estuvo en París.

Además, Hillary disfruta del arte del maquillaje. En sus redes sociales suele mostrar la forma en la que juega con diferentes colores y materiales en su rostro.