Así reaccionó Yeison Jiménez a fanático que lo agredió en pleno concierto

Yeison Jiménez es uno de los cantantes más populares de la música regional colombiana, gracias a éxitos como Aventurero, Mi venganza, Tenías razón y Ya no mi amor. Además, el buen presente de su carrera se refleja en la numerosa asistencia de sus conciertos en Colombia y otros países, como Ecuador y Estados Unidos.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el cantante en estas presentaciones y así lo dio a conocer en una entrevista que concedió al programa Desnúdate con Eva, de Eva Rey.

Fan le tiró una copa de trago en la cara a Yeison Jiménez

Según la versión que entregó el manizaleño, vivió un momento desagradable durante uno de sus conciertos cuando un fanático lo agredió al lanzarle una copa de trago encima.

El incidente ocurrió mientras Yeison Jiménez se dirigía al escenario para presentarse al público: “Recuerdo que un show en Manizales, hace poco, caminando del camerino a la tarima, un tipo me botó una copa de trago en la cara. O sea, a penas me iba a subir (...) Iba limpiecito con un traje ‘beige’ a salir a tarima bien bonito y alguien va y me tira el trago, tan solo porque se le vino a la cabeza”.

Y aunque el artista admitió haber sentido ganas de confrontar al responsable, optó por mantener la compostura y continuar con su presentación. Este acto de profesionalismo fue resaltado por los presentes, así como por quienes vieron la entrevista, pues así lo dejaron saber en los comentarios del video en YouTube.

Seguir leyendo: Carlos Kajú opinó sobre el desempeño de Carlos Torres como Pedrito Júnior en ‘Pedro el escamoso 2′

“¿Ustedes se han dado cuenta de la limpieza y pulcritud de Yeison en el escenario?, eso debió darle mucha rabia”, “no entiendo por qué pagan una boleta para ir a ver a alguien y hacer semejantes cosas” y “qué grandeza demostró Yeison al no prestarle atención a un gamín de esa calaña”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Cuidado con las estafas a nombre de Yeison Jiménez

En meses recientes, el músico advirtió que la suplantación a su identidad en redes sociales, problemática que lo afecta desde hace tiempo, continúa. Sin embargo, ahora los delincuentes cibernéticos no solo se dedican a robar o estafar con su nombre, sino que encontraron una nueva modalidad para sacar beneficio a costa suya.

De acuerdo con Yeison Jiménez, hay personas dedicadas a crear cuentas con su nombre y foto de perfil, por medio de las cuales solicitan imágenes privadas a despistadas seguidoras: “No tengo ninguna cuenta privada, no se dejen estafar ni pedir fotos ¡Ayúdenme a reportar a este h*!”.

No te pierdas: Carlos Kajú opinó sobre el desempeño de Carlos Torres como Pedrito Júnior en ‘Pedro el escamoso 2′

Como prueba de su denuncia pública, agregó la captura de pantalla de una conversación en la que el presunto estafador se disculpa con una de sus víctimas por un “movimiento en falso”.

“Agradezco su apoyo constantemente en mi página. Espero no dejen de apoyar. Normalmente no hablo con fans, pero me apoyas mucho, por eso te contacté con mi cuenta privada, lo siento si hice un movimiento en falso”, se lee en la imagen.