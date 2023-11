Así quedó Mara Cifuentes tras su cirugía para hacer su cara más femenina

El 18 de octubre, de acuerdo con lo que reveló el diario El Tiempo, Mara Cifuentes, modelo colombiana, se sometió a una cirugía para feminizar los rasgos de su cara. De acuerdo con lo que comentó en su momento, el procedimiento quirúrgico tenía como fin mejorar su apariencia y que ella se sintiera más cómoda con su aspecto físico.

“Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien; pero llegó un momento de mi vida donde dije: lo quiero hacer, lo quiero realmente’ (...) Es algo que me da disforia y las cosas que he hecho para esta transición, y para mí, siempre me han traído autoestima, felicidad, momentos inolvidables, tanto que he vivido mis sueños, literalmente como los quería, en la identidad que es. Es algo que nos cambia la vida”, contó ella a través de sus redes sociales.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, la modelo de 28 años, recordada por su participación en el concurso del canal Caracol La agencia: Batalla de modelos, compartió los resultados del procedimiento facial. Comentó que se había realizado una feminización de orbitas y que se encontraba bien, en proceso de recuperación. Señaló que la operación estuvo a cargo de la doctora Dayana Pacheco, en la clínica Foscal internacional en Bucaramanga.

“La doctora y las enfermeras más atentas del mundo conforman un equipo de lujo y fui atendida de la mejor manera. La verdad quería algo muy sutil, quería suavizar algunos rasgos en la frente y orbitas y sin cambiar mucho pude lograr el aspecto más suave en mi mirada después de pasar momentos difíciles es una afirmación de que quiero estar presente que me visualizo viviendo muchas cosas bonitas y me siento bien”, redactó.

La nacida en Estados Unidos acompañó el mensaje al lado de imágenes y videos de ella en el hospital, comiendo sushi.

“Espero sirva de inspiración a otras personas que están pasando por lo mismo para que se sigan armando de valor y para que le sigamos demostrando al mundo de lo que estamos hechas, de decirles que también somos mujeres fuertes y trabajadoras y no solo objetos. Esta más que una cirugía estética, puede cambiar vidas”, añadió Mara al hablar de las razones por las cuáles había decidido modificar la apariencia de su rostro.