Así lucían Marcela Mar y Andrea Guzmán de ‘Pedro el Escamoso’, hace 20 años

Pedro, el escamoso, telenovela colombiana, producida por Luis Felipe Salamanca y Dago García, llegó a las pantallas colombianas el 19 de abril del 2001. La producción, que contaba la historia de Pedro Coral Tavera, rol interpretado por Miguel Varoni, llega con una nueva temporada.

Desde el anuncio, los seguidores de la producción han estado a la expectativa de conocer cuál será la trama de la nueva historia y están intrigados por la apariencia actual del elenco original. Recientemente, la nostalgia se apoderó de los seguidores de Marcela Mar y Andrea Guzmán, luego de ver una imagen de ambas comparando su imagen actual con la que tenían hace 20 años.

“Con 20 años más, 20 veces más felices. Gratitud con lo que me ha dado la Mayerlicita”, escribió la actriz bogotana que encarnó a Mayerli del Carmen Pacheco Pataquiva al lado de la fotografía que subió a las historias de su cuenta de Instagram. En la novela, ambas encarnaron a Mayerli del Carmen Pacheco Pataquiva y a Yadira del Pilar Pacheco Pataquiva.

“El antes y el ahora. Mayerly y Yadira, las hermanitas Pacheco. El tiempo no nos quita la sonrisa, al contrario, les aseguro que ahora estamos más felices. Te quiero, Marcela Mar”, contestó Andrea, quien interpretó a Yadira del Pilar Pacheco Pataquiva, la hermana de Mayerli.

Los seguidores de las dos actrices comentaron que se veían idénticas. “Están igualitas”, “el tiempo no pasa para ustedes”, “Bizcochas”, se lee en algunos de los mensajes que dejaron los fanáticos de la novela.

La relación entre Marcela Mar y Andrea Guzmán

Marcela Mar y Andrea Guzmán no tuvieron siempre una relación amistosa y durante un tiempo, no se llevaron bien. En una entrevista concedida a la revista Vea, en el 2021, la segunda de ellas reveló cuál había sido el origen del conflicto y cómo lo habían arreglado.

“Imagínate, Marcela era la novia de mi exnovio (Gregorio Pernía). Gregorio era mi mejor amigo de toda la vida. Fue la típica historia del partner que es tu paño de lágrimas y terminas involucrada con él (...) Tuvimos nuestro romance en una de las pausas que tuve con Naren, y luego él conoció a Marcela y, literalmente, me dejó por ella. El ego en esa época hacía de las suyas, así que yo no podía ver a Marcela, y seguramente ella a mí tampoco. Cuando nos llamaron para conocer a todo el elenco que estaría en la telenovela y vi a Marcela, me quería morir. Yo decía, ‘esto no puede ser ¡vamos a hacer hermanas!’”, contó Andrea.

Durante las grabaciones, reveló la actriz bogotana, tuvieron la oportunidad de compartir mucho tiempo juntas y de conocerse mejor. Las asperezas se limaron y terminaron siendo buenas amigas. “Las grabaciones me mostraron una Marcela encantadora, bonita, de buen humor, tremenda mujer, actriz y ser humano”, agregó en su charla con Vea.