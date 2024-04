¿Irreconocible? Así luce el actor Mario Espitia tras someterse a un cambio extremo

Mario Alberto Espitia es uno de los actores y presentadores más queridos y populares a nivel nacional. El barranquillero, desde muy joven, ha logrado ganarse el cariño y respeto de los colombianos gracias a su talento y carisma; además, de su indiscutible talento para las artes escénicas.

Puedes leer: Yeison Jiménez cumplió el último deseo de niña que falleció por grave enfermedad

Mario Espitia decidió realizarse un trasplante capilar

En noviembre del 2022, el actor barranquillero Mario Espitia sorprendió a miles de usuarios de Instagram, red social en la que tiene cerca de setecientos mil seguidores, pues anunció que luego de mucho pensarlo, decidió someterse a una restauración capilar, debido a que no se sentía del todo cómodo con su aspecto físico.

“No te hagas nada Mario, así te ves hermoso. Eres un príncipe”, “Uy, yo también quiero, me estoy quedando sin un pelo”, “No te realices nada Mario, eres un hombre hermoso, así como estás” y “Ajuee artúrico, se está dando gustos con la plata de peyo”, fueron algunos de los comentarios que se generaron en redes sociales.

Te puede interesar: Novio de Karen Sevillano la defendió en medio de escándalo por agresión en ‘LCDLF’

Fotos: así luce Mario Espitia tras realizarse trasplante capilar

Pese a los comentarios surgidos, el actor Mario Espitia decidió realizarse el procedimiento estético capilar; sin embargo, tras lo ocurrido en plataformas digitales, el también presentador opto por ser discreto y referirse al tema, pues recordemos que, el intérprete de Arturo, se caracteriza por ser discreto.

Sin embargo, la encargada de revelar los grandes cambios que tuvo el artista fue la Doctora Yeimmy Álvarez; profesional de la medicina, quien a través de su cuenta de Instagram, hace unas semanas compartió algunas fotografías del antes y él después.

“¡Excelente resultado”, “Joda en qué momento perdió tanto cabello! Pero si es así, sorprendentemente”, “Quedó elegante, me alegro por él. Luce mucho mejor”, “Se ve mucho mejor, de verdad que, si antes era lindo, ahora es un papacito”, han sido algunas de las posturas que se han manifestado en la publicación.