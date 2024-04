Así luce Epa Colombia después de 8 días de haber dado a luz: “qué bonita”

El pasado 09 de abril, Epa Colombia dio a luz a su hija, fruto de su amor con su pareja Karol Samantha. La creadora de contenido se sometió a una inseminación in vitro y, a través de sus redes sociales, mostró todo el proceso de su embarazo, que fue uno de los más comentados de la farándula en Colombia.

Así luce la hija de Epa Colombia Fotografía por: Instagram captura

Epa Colombia antes y después del parto

El mismo día que nació la niña, la también empresaria no dudó en compartir imágenes con sus seguidores en redes sociales. A diferencia de otros famosos, Daneidy Barrera y su pareja mostraron el rostro de la niña.

La bebita lleva ocho días de nacida y ya cuenta con miles de fanáticos quienes han elogiado su belleza y ternura. Epa Colombia publica constantemente fotos y videos de la niña, robándose las miradas de los internautas:

“Parece una muñequita”, “es preciosa”, “esa muñeca está hermosa”, “esa bebé parece de mentiras, es hermosa”, “es una bebé perfecta”, son algunos de los cometarios que han hecho en redes sociales.

En las últimas horas, la empresaria de keratinas publicó un video mostrando su apariencia después de ocho días de haber dado a luz y de paso, presumió su figura. “Amigas, ya han pasado ocho días, el tiempo pasa volando, estoy muy bien, gracias a Dios, ya me he recuperado un montón y nada amiga, aquí me puedes ver, poco a poco, ha sido un proceso maravilloso, estamos super felices, tranquilas, me siento amada” dijo.

Sobre su recuperación, dijo que ha sido satisfactoria y que la cirugía de su cesárea va sanando poco a poco. “Con la recuperación voy bien, todavía me duele mucho la cabeza, me siento somnolienta, a veces como ida, pero bien gracias a Dios, mi barriga ya se está recuperando, te la quiero mostrar, ahí vamos poco a poco, te quiero decir que me siento muy feliz, agradecida con Dios, con la vida, con mi pareja, con mi equipo de trabajo, con mi familia, contigo”.

En redes la elogiaron porque, aparentemente, luce muy bien y con muy buen ánimo. “Qué bonita se ve en esa etapa de su vida, la veo más tranquila, más acertada”, “muy tierna como carga su bebé. Felicitaciones y bendiciones para esta bella bebé. Pronta recuperación nena. Cuídate”, “vas a ser una madre espectacular”, “vas muy bien”.

¿Por qué criticaron a Epa Colombia?

Aunque la creadora de contenido ha sido elogiada, también ha recibido fuertes críticas porque le puso aretes a la niña con tan pocos días de nacida. “Grave error. Los bebés crecen y, por lo tanto, el huequito le va a subir y le quedará muy arriba o muy abajo de la gota de la oreja”, “me dio escalofríos, tan pequeñita y qué dolor”, “¿pero qué necesidad? Los padres haciéndole cosas innecesarias a los hijos por cumplir caprichos de ellas”, “¿no se supone que es después del mes?”, son algunos de los comentarios que le dejaron en redes.