Las redes sociales han sido el medio para que muchas personas se hagan famosas alrededor del mundo. Tal es el caso de un niño, de 12 años, quien en el 2014 quiso contar su experiencia, de manera muy llamativa, al comer una salchipapa en la calle junto a su hermano.

Te puede interesar: Video: así luce ahora Elías Navarro, el niño del meme viral. ¡Qué cambio!

La razón por la que terminó llamando la atención en internet, fue porque compuso una canción, tipo vallenato, para contar que en un puesto de comidas rápidas en la calle compraron una salchipapa que costaba 5 mil, pero no les alcanzó para la gaseosa, por lo que tuvieron que comérsela así, pero él terminó atorado.

Más noticias virales Andrea Valdiri le dio lujoso regalo de graduación a su hija Isabella: “divino” Isabella Valdiri, la hija mayor de Andrea Valdiri, se graduó de sexto grado. La bailarina la sorprendió con tremendo regalo. Leer aquí: Andrea Valdiri le dio lujoso regalo de graduación a su hija Isabella: “divino” Sara, del ‘Desafío The Box’, es criticada por comer mucho: “qué desespero” En ‘Desafío The Box’, la integrante de Beta aseguró que es “un barril sin fondo” y que no sabe medir las cantidades hasta que se siente enferma. Leer aquí: Sara, del ‘Desafío The Box’, es criticada por comer mucho: “qué desespero”

¿Qué dice la canción de ‘Me comí una salchipapa’?

En la letra de la canción, el niño expresó: “Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa, y qué cosa tan sabrosa y me quedó en la garganta porque no me alcanzó para la gaseosa”. Esa pequeña trova generó millones de likes y comentarios en las redes sociales y terminó dándole la vuelta al mundo, tanto que sirvió de memes, parodias, imitaciones, etc.

¿Quién es el niño de ‘Me comí una salchipapa’?

Se trata de Laureano José Muñoz Pinedo, un niño, quien en ese momento tenía 12 años. En una entrevista que concedió hace un tiempo para el diario El pilón, contó la historia de la canción: “Eran las 18:30 cuando mi papá nos dio a mi hermano y a mí 10 mil pesos para cenar. Nos dimos un paseo por la calle y vimos un puesto de comida rápida donde vendían salchipapas a 3.500 y 5.000 pesos. Como las de 3.500 eran muy pequeñas y teníamos mucha hambre, pedimos dos de 5.000 y no nos alcanzó para la gaseosa. Me volví famoso de un momento a otro, ya no puedo salir a la calle como lo hacía antes con pantalonetica, sin camisa o a pies descalzo; los famosos no salen así, sino bien cambiaditos porque no falta el que llega a dejar para la gaseosa o tomarse la foto”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Han pasado 9 años y el niño ya no es tan niño, ahora es un adolescente que trabaja como generador de contenido. En su cuenta de Instagram tiene 4866 seguidores y, además, se describe como un “cantante vallenato por pasión”. En el 2021 fue aspirante al Concejo Municipal de Juventud en Villanueva, La Guajira, pues, además, se describe como un joven líder.